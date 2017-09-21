Эмилиано Ригони: "Нужно поддержать Капленко и перестать думать об этом матче"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони после вылета команды из розыгрыша Кубка России от петербургского "Динамо" (2:3 д.в.) заявил, что команда должна поддержать 18-летнего хавбека Кирилла Капленко (фол игрока привел к назначению пенальти, с которого был забит решающий мяч. – Прим. "СЭ"). Также аргентинец признал, что команда немного "проспала" первый тайм.

- Что случилось с командой? Думали, что "Динамо" будет слабее?

- Нет, мы никогда не думаем о таких вещах. В футболе происходит подобное, мы немного "проспали" первый тайм, потом смогли вернуться в игру, забили два мяча, но пропустили с пенальти. Это может произойти с кем угодно, но ничего страшного – нам нужно поддержать Капленко, он совсем молодой парень, недавно дебютировавший в первой команде. Нужно двигаться дальше и перестать думать об этом матче, потому что уже в выходные нам снова играть – и мы должны заработать три очка.

- Как вам поле?

- Оно сегодня было хуже, чем обычно. Достаточно ровное, но с большим количеством песка. Но это не извиняет нас – мы должны побеждать на любом поле.

- А с открытой крышей играть сложнее?

- Нет. Мы должны быть готовы играть на 100 процентов в любой ситуации – это то, что от нас всегда требует главный тренер. Сегодня мы сыграли плохо, не смогли порадовать наших болельщиков на трибунах, поэтому разъезжаемся по домам в отвратительном настроении. (Егор БЫЧКОВ)

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