Елена Слесаренко посетит финал Кубка России

Олимпийская чемпионка-2004 по прыжкам в высоту Елена Слесаренко примет участие в молодежных акциях во время чемпионата мира-2018 в Волгограде. Также она сообщила, что посетит сегодняшний финал Кубка России, в котором встретятся "Тосно" и "Авангард".

- Чемпионат мира - это прежде всего праздник для молодежи, волонтеров, юнармейцев, - сказала Слесаренко. - Я буду принимать участие во всем, что они придумают во время ЧМ-2018, поддержу их. К матчам чемпионата мира готова и "Волгоград-Арена", где сегодня пройдет финальный матч футбольного Кубка России, который я с удовольствием посещу.

Финал Кубка России начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей