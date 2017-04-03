Егоров обслужит матч "Локомотив" – "Уфа", Еськов рассудит "Урал" и "Рубин"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/2 финала Кубка России, информирует официальный сайт РФС.
5 апреля, среда
"Локомотив" – "Уфа": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
6 апреля, четверг
"Урал" – "Рубин": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор матча – Юрий Чеботарев (Краснодар).