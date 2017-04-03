15:03 | ФУТБОЛ — Кубок России

Егоров обслужит матч "Локомотив" – "Уфа", Еськов рассудит "Урал" и "Рубин"

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/2 финала Кубка России, информирует официальный сайт РФС.

5 апреля, среда

"Локомотив" – "Уфа": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

6 апреля, четверг

"Урал" – "Рубин": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор матча – Юрий Чеботарев (Краснодар).

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/86203.html

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