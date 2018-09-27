Эдер: "Я уже забивал подобные мячи"

Нападающий "Локомотива" Эдер в интервью клубной пресс-службе после матча 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Балтики" (3:2 д.в.) отметил, что его гол стал особенным, потому что команда одержала победу.

– Ты забил потрясающий мяч.

– Иногда такое бывает (улыбается). Классный гол! Я уже забивал подобные мячи, сегодняшний же особенный, потому что команда одержала победу – я невероятно горд и рад за всех нас!

– Команды провели на поле 120 минут.

– Что поделать, это кубковый матч, в котором может быть все что угодно. Было тяжело. Могли выиграть и в основное время, у нас были моменты. "Балтика" играла хорошо. Я рад, что мы в итоге выиграли этот матч.

– Сегодняшняя победа очень важна с точки зрения командной психологии.

– Конечно. Сейчас дела в чемпионате обстоят не самым лучшим образом, так что наш прогресс в Кубке может пойти на пользу и в ближайшей перспективе помочь нам исправить положение в премьер-лиге. Кубок – отличная возможность попасть в еврокубки, давайте поборемся за него и за более высокие места в лиге!