Два любительских клуба проиграли на старте Кубка России

Завершились матчи 1/256 финала Кубка России-2018/19. В двух играх сегодняшнего дня любительские клубы "Автофаворит" и "Атом" проиграли "Лукам-Энергии" и липецкому "Металлургу".

Накануне в 1/128 финала также пробились "Биолог-Новокубанск", "Динамо-Ставрополь" и любительская "Кубань-Холдинг". Кроме того, в следующую стадию без борьбы прошла "Коломна", соперник которой - тверская "Волга 1908" - не получила лицензии на сезон.

Кубок России

1/256 финала

"Автофаворит" (Псков) - "Луки-Энергия" (Великие Луки) - 0:2 (0:2)

Голы: Смирнов, 11 (0:1). Сорокин, 44 - в свои ворота (0:2).

"Атом" (Нововоронеж) - "Металлург" (Липецк) - 0:1 (0:1)

Гол: Иванников, 18.