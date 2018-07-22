Два любительских клуба проиграли на старте Кубка России

Завершились матчи 1/256 финала Кубка России-2018/19. В двух играх сегодняшнего дня любительские клубы "Автофаворит" и "Атом" проиграли "Лукам-Энергии" и липецкому "Металлургу".
Накануне в 1/128 финала также пробились "Биолог-Новокубанск", "Динамо-Ставрополь" и любительская "Кубань-Холдинг". Кроме того, в следующую стадию без борьбы прошла "Коломна", соперник которой - тверская "Волга 1908" - не получила лицензии на сезон.
Кубок России
1/256 финала
"Автофаворит" (Псков) - "Луки-Энергия" (Великие Луки) - 0:2 (0:2)
Голы: Смирнов, 11 (0:1). Сорокин, 44 - в свои ворота (0:2).
"Атом" (Нововоронеж) - "Металлург" (Липецк) - 0:1 (0:1)
Гол: Иванников, 18.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2018-2019/256/