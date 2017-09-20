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20:51 | Футбол — Кубок России

Дубль Промеса помог "Спартаку" обыграть "Кубань" в Кубке России

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В матче 1/16 финала Кубка России "Кубань" на своем поле уступила "Спартаку" – 0:2. Дубль оформил Квинси Промес. Следующий соперник красно-белых определится в поединке "Спартака" из Нальчика и "Динамо".

Кубок России

1/16 финала

"Кубань" (Краснодар) – "Спартак" (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: Промес, 45+1 (0:1). Промес, 53 (0:2).

"Кубань": Дюпин, Марков, Байрыев, Бендзь, Бугаев, Завезен (Нурисов, 85), Коновалов, Гай, Алейник, Гогниев, Обухов (Маляров, 64).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Самедов, Пашалич, Фернанду (Попов, 73), Ананидзе, Промес (Бакаев, 82), Луиз Адриану (Педро Роша, 64).

Предупреждения: Гогниев, 45+1. Марков, 51. Завезен, 85.

Судьи: ТУРБИН (Дмитров). Петросян (Бронницы), Богданов (Верея).

20 сентября. Краснодар. Стадион "Кубань". 12728 зрителей.

Трансляция матча "Кубань" – "Спартак" //
Кубок России. Сетка турнира // Большой кубковый день. LIVE!

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (18)
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Митяй Антибомж

По игре должны были где-то семь отгружать. Реализация по-прежнему никакая.

21:06

Markonie

Потренились, конечно, неплохо. Но ЧЕТЫРЕ штанги в упор! Это просто какой-то цирк Дюсалей.

21:05

allehandro

Спартак возьмет кубок. Федун уже все оплатил.

21:05

Platinum1991

За процентное владение мячом и попадание в штанги, очки не начисляют. Преимущество Спартака ещё ни о чём не говорит. Это уже доказали СКА-Хабаровск, Марибор и Тосно! 71-я минута 100% пенальти в ворота Спартака! Игрок клуба Кубань Алейник входит в штрафную Спартака и готов был выскочить, один на один, на ворота Селихова, но его сбивают и лишают возможности забить гол в ворота Спартака. Турбин не ставит 100% пеналь в ворота Спартака! Вот вам очередной скандал и судейство в пользу Спартака! Забей Кубань с игры или с пенальти, то никто бы не гарантировал победу Спартака в этом матче! Грубейшая ошибка арбитра Турбина в пользу Спартака, повлиявшая на дальнейший ход матча! Играть оставалось 20-ть минут с компенсированным и за это время у команды Кубань было время свести матч к ничьей в основное время, и далее, в серии пенальти, может даже победить! Вспомните как Спартак ПРОВАЛИВАЛ концовки матчей и вам станет понятна ЦЕНА вопроса ошибки Турбина!

21:04

Andrei777777

Этот бесценный опыт поможет Спартаку в следующем сезоне занять высокое место в ФНЛ .

21:01

кузя23

Ну вот же!Один троф уже есть. Потом Зеня сдуется,ЦСКА никакой и опа,чемпион еще раз. Что там в ЛЧ? В ПСЖ раздрай,Барса никакая (Неймар Величайший ушел).То есть спокойно можно лигу брать. Только Бавария и Реал на пути. Ну Реалы то мы как семечки щелкаем)

21:01

ole72

запомнились переполненные трибуны и удивительно спокойный масик

21:00

Versus67

Ливер жмёт булки.

20:59

Очень плохой мальчик

У Ливерпуля затряслись коленки

20:58

Thomas_Boy_

"Спартак" и в ЛЧ показал как надо играть. А в чемпионате каждую неделю показывает.)))

20:56

Циничный

Кубань совсем деградировала. Даже такому заурядному середнячку как Спартак проигрывает.

20:56

Roov

Не пропустили после 75-й. Прогресс! Реализация аховая, ливер нам этого не простит

20:55

Kot, kotoryi

Что с Антохой-то????

20:55

SpaMan

Отскочили!!!

20:54

реал курит,свиньи рулят

походу очередное возрождение. рабинер,думаю уже строчит,наперегонки с остальными.

20:53

shpasic

пошла икра!

20:53

Митяй Антибомж

Спартак показал как надо играть на кубок. Это вам не конюшня и телячьи неженки ))

20:53

Митяй Антибомж

Лёгкая прогулка )) Вместо тренировки.

20:52