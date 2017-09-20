Дубль Промеса помог "Спартаку" обыграть "Кубань" в Кубке России

В матче 1/16 финала Кубка России "Кубань" на своем поле уступила "Спартаку" – 0:2. Дубль оформил Квинси Промес. Следующий соперник красно-белых определится в поединке "Спартака" из Нальчика и "Динамо".

Кубок России

1/16 финала

"Кубань" (Краснодар) – "Спартак" (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: Промес, 45+1 (0:1). Промес, 53 (0:2).

"Кубань": Дюпин, Марков, Байрыев, Бендзь, Бугаев, Завезен (Нурисов, 85), Коновалов, Гай, Алейник, Гогниев, Обухов (Маляров, 64).

"Спартак": Селихов, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Самедов, Пашалич, Фернанду (Попов, 73), Ананидзе, Промес (Бакаев, 82), Луиз Адриану (Педро Роша, 64).

Предупреждения: Гогниев, 45+1. Марков, 51. Завезен, 85.

Судьи: ТУРБИН (Дмитров). Петросян (Бронницы), Богданов (Верея).

20 сентября. Краснодар. Стадион "Кубань". 12728 зрителей.

Трансляция матча "Кубань" – "Спартак" //

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