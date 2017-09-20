Дубль Промеса помог "Спартаку" обыграть "Кубань" в Кубке России

В матче 1/16 финала Кубка России "Кубань" на своем поле уступила "Спартаку" – 0:2. Дубль оформил Квинси Промес. Следующий соперник красно-белых определится в поединке "Спартака" из Нальчика и "Динамо".
Кубок России
1/16 финала
"Кубань" (Краснодар) – "Спартак" (Москва) – 0:2 (0:1)
Голы: Промес, 45+1 (0:1). Промес, 53 (0:2).
"Кубань": Дюпин, Марков, Байрыев, Бендзь, Бугаев, Завезен (Нурисов, 85), Коновалов, Гай, Алейник, Гогниев, Обухов (Маляров, 64).
"Спартак": Селихов, Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров, Самедов, Пашалич, Фернанду (Попов, 73), Ананидзе, Промес (Бакаев, 82), Луиз Адриану (Педро Роша, 64).
Предупреждения: Гогниев, 45+1. Марков, 51. Завезен, 85.
Судьи: ТУРБИН (Дмитров). Петросян (Бронницы), Богданов (Верея).
20 сентября. Краснодар. Стадион "Кубань". 12728 зрителей.
Трансляция матча "Кубань" – "Спартак" //
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GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 20 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу #КубаньСпартак 0:1 45+2' Куинси Промес @QPromes pic.twitter.com/KOiF71xkt4
GIF-Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 20 сентября 2017 г.
1/16 финала Олимп #КубокРоссии по футболу сезона #КубаньСпартак 0:2 53' Куинси Промес (дубль) @QPromes pic.twitter.com/b2HI75fD6b
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/
Митяй Антибомж
По игре должны были где-то семь отгружать. Реализация по-прежнему никакая.
21:06
Markonie
Потренились, конечно, неплохо. Но ЧЕТЫРЕ штанги в упор! Это просто какой-то цирк Дюсалей.
21:05
allehandro
Спартак возьмет кубок. Федун уже все оплатил.
21:05
Platinum1991
За процентное владение мячом и попадание в штанги, очки не начисляют. Преимущество Спартака ещё ни о чём не говорит. Это уже доказали СКА-Хабаровск, Марибор и Тосно! 71-я минута 100% пенальти в ворота Спартака! Игрок клуба Кубань Алейник входит в штрафную Спартака и готов был выскочить, один на один, на ворота Селихова, но его сбивают и лишают возможности забить гол в ворота Спартака. Турбин не ставит 100% пеналь в ворота Спартака! Вот вам очередной скандал и судейство в пользу Спартака! Забей Кубань с игры или с пенальти, то никто бы не гарантировал победу Спартака в этом матче! Грубейшая ошибка арбитра Турбина в пользу Спартака, повлиявшая на дальнейший ход матча! Играть оставалось 20-ть минут с компенсированным и за это время у команды Кубань было время свести матч к ничьей в основное время, и далее, в серии пенальти, может даже победить! Вспомните как Спартак ПРОВАЛИВАЛ концовки матчей и вам станет понятна ЦЕНА вопроса ошибки Турбина!
21:04
Andrei777777
Этот бесценный опыт поможет Спартаку в следующем сезоне занять высокое место в ФНЛ .
21:01
кузя23
Ну вот же!Один троф уже есть. Потом Зеня сдуется,ЦСКА никакой и опа,чемпион еще раз. Что там в ЛЧ? В ПСЖ раздрай,Барса никакая (Неймар Величайший ушел).То есть спокойно можно лигу брать. Только Бавария и Реал на пути. Ну Реалы то мы как семечки щелкаем)
21:01
ole72
запомнились переполненные трибуны и удивительно спокойный масик
21:00
Versus67
Ливер жмёт булки.
20:59
Очень плохой мальчик
У Ливерпуля затряслись коленки
20:58
Thomas_Boy_
"Спартак" и в ЛЧ показал как надо играть. А в чемпионате каждую неделю показывает.)))
20:56
Циничный
Кубань совсем деградировала. Даже такому заурядному середнячку как Спартак проигрывает.
20:56
Roov
Не пропустили после 75-й. Прогресс! Реализация аховая, ливер нам этого не простит
20:55
Kot, kotoryi
Что с Антохой-то????
20:55
SpaMan
Отскочили!!!
20:54
реал курит,свиньи рулят
походу очередное возрождение. рабинер,думаю уже строчит,наперегонки с остальными.
20:53
shpasic
пошла икра!
20:53
Митяй Антибомж
Спартак показал как надо играть на кубок. Это вам не конюшня и телячьи неженки ))
20:53
Митяй Антибомж
Лёгкая прогулка )) Вместо тренировки.
20:52