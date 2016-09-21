Дольше Карреры без поражений обходились лишь Романцев и Черчесов

Поражение от "СКА-Хабаровска" прервало шестиматчевую беспроигрышную серию Массимо Карреры с момента его назначения на пост наставника красно-белых. Дольше него в российскую эпоху среди тренеров "Спартака" без поражений обходился лишь Станислав Черчесов. Олег Романцев, так же как и нынешний наставник сборной России не уступавший после назначения в десяти матчах, потерпел первое поражение еще во времена СССР. (Алексей МОРОЗ)

Первые поражения главных тренеров "Спартака" российской эпохи

Тренер Матчи без поражений Турнир Дата Соперник Счет Олег РОМАНЦЕВ* 10 КС 17.05.1989 Динамо Тб (г) 0:2 Георгий ЯРЦЕВ 0 ЛЧ 06.03.1996 Нант (г) 0:2 Андрей ЧЕРНЫШОВ 0 ЧР 23.06.2003 Ростов (г) 2:3 Владимир ФЕДОТОВ 1 ЧР 19.09.2003 Зенит (г) 1:2 Невио СКАЛА 0 КУ 26.02.2004 Мальорка (д) 0:3 Александр СТАРКОВ 0 ЧР 10.09.2004 ЦСКА (г) 1:2 Станислав ЧЕРЧЕСОВ 10 ЧР 25.08.2007 Рубин (г) 1:3 Игорь ЛЕДЯХОВ 2 ЛЧ 27.08.2008 Динамо К (г) 1:4 Микаэль ЛАУДРУП 0 ЧР 13.09.2008 Москва (г) 1:2 Валерий КАРПИН 2 ЧР 02.05.2009 Динамо (д) 0:2 Унаи ЭМЕРИ 3 ЧР 11.08.2012 Зенит (г) 0:5 Дмитрий ГУНЬКО 0 ЧР 22.03.2014 Краснодар (г) 0:4 Мурат ЯКИН 2 ЧР 14.08.2014 Краснодар (г) 0:4 Дмитрий АЛЕНИЧЕВ 4 ЧР 14.08.2015 ЦСКА (д) 1:2 Массимо КАРРЕРА 6 КР 21.09.2016 СКА-Хабаровск (г) 0:1

* Первое поражение со "Спартаком" потерпел еще во времена СССР