15:55 | ФУТБОЛ — Кубок России

Дольше Карреры без поражений обходились лишь Романцев и Черчесов

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Поражение от "СКА-Хабаровска" прервало шестиматчевую беспроигрышную серию Массимо Карреры с момента его назначения на пост наставника красно-белых. Дольше него в российскую эпоху среди тренеров "Спартака" без поражений обходился лишь Станислав Черчесов. Олег Романцев, так же как и нынешний наставник сборной России не уступавший после назначения в десяти матчах, потерпел первое поражение еще во времена СССР. (Алексей МОРОЗ)

Первые поражения главных тренеров "Спартака" российской эпохи

Тренер

Матчи без поражений

Турнир

Дата

Соперник

Счет

Олег РОМАНЦЕВ*

10

КС

17.05.1989

Динамо Тб (г)

0:2

Георгий ЯРЦЕВ

0

ЛЧ

06.03.1996

Нант (г)

0:2

Андрей ЧЕРНЫШОВ

0

ЧР

23.06.2003

Ростов (г)

2:3

Владимир ФЕДОТОВ

1

ЧР

19.09.2003

Зенит (г)

1:2

Невио СКАЛА

0

КУ

26.02.2004

Мальорка (д)

0:3

Александр СТАРКОВ

0

ЧР

10.09.2004

ЦСКА (г)

1:2

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

10

ЧР

25.08.2007

Рубин (г)

1:3

Игорь ЛЕДЯХОВ

2

ЛЧ

27.08.2008

Динамо К (г)

1:4

Микаэль ЛАУДРУП

0

ЧР

13.09.2008

Москва (г)

1:2

Валерий КАРПИН

2

ЧР

02.05.2009

Динамо (д)

0:2

Унаи ЭМЕРИ

3

ЧР

11.08.2012

Зенит (г)

0:5

Дмитрий ГУНЬКО

0

ЧР

22.03.2014

Краснодар (г)

0:4

Мурат ЯКИН

2

ЧР

14.08.2014

Краснодар (г)

0:4

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ

4

ЧР

14.08.2015

ЦСКА (д)

1:2

Массимо КАРРЕРА

6

КР

21.09.2016

СКА-Хабаровск (г)

0:1

* Первое поражение со "Спартаком" потерпел еще во времена СССР

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