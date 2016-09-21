Дольше Карреры без поражений обходились лишь Романцев и Черчесов

Поражение от "СКА-Хабаровска" прервало шестиматчевую беспроигрышную серию Массимо Карреры с момента его назначения на пост наставника красно-белых. Дольше него в российскую эпоху среди тренеров "Спартака" без поражений обходился лишь Станислав Черчесов. Олег Романцев, так же как и нынешний наставник сборной России не уступавший после назначения в десяти матчах, потерпел первое поражение еще во времена СССР. (Алексей МОРОЗ)
Первые поражения главных тренеров "Спартака" российской эпохи
|
Тренер
|
Матчи без поражений
|
Турнир
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Олег РОМАНЦЕВ*
|
10
|
КС
|
17.05.1989
|
Динамо Тб (г)
|
0:2
|
Георгий ЯРЦЕВ
|
0
|
ЛЧ
|
06.03.1996
|
Нант (г)
|
0:2
|
Андрей ЧЕРНЫШОВ
|
0
|
ЧР
|
23.06.2003
|
Ростов (г)
|
2:3
|
Владимир ФЕДОТОВ
|
1
|
ЧР
|
19.09.2003
|
Зенит (г)
|
1:2
|
Невио СКАЛА
|
0
|
КУ
|
26.02.2004
|
Мальорка (д)
|
0:3
|
Александр СТАРКОВ
|
0
|
ЧР
|
10.09.2004
|
ЦСКА (г)
|
1:2
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
10
|
ЧР
|
25.08.2007
|
Рубин (г)
|
1:3
|
Игорь ЛЕДЯХОВ
|
2
|
ЛЧ
|
27.08.2008
|
Динамо К (г)
|
1:4
|
Микаэль ЛАУДРУП
|
0
|
ЧР
|
13.09.2008
|
Москва (г)
|
1:2
|
Валерий КАРПИН
|
2
|
ЧР
|
02.05.2009
|
Динамо (д)
|
0:2
|
Унаи ЭМЕРИ
|
3
|
ЧР
|
11.08.2012
|
Зенит (г)
|
0:5
|
Дмитрий ГУНЬКО
|
0
|
ЧР
|
22.03.2014
|
Краснодар (г)
|
0:4
|
Мурат ЯКИН
|
2
|
ЧР
|
14.08.2014
|
Краснодар (г)
|
0:4
|
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ
|
4
|
ЧР
|
14.08.2015
|
ЦСКА (д)
|
1:2
|
Массимо КАРРЕРА
|
6
|
КР
|
21.09.2016
|
СКА-Хабаровск (г)
|
0:1
* Первое поражение со "Спартаком" потерпел еще во времена СССР