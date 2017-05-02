Дмитрий Тарасов: "В моей карьере было не так много больших матчей"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов после победы в финале Кубка России над "Уралом" (2:0) заявил, что ему было приятно выиграть второй титул в составе столичного клуба. Также футболист поздравил болельщиков "Локомотива" с победой в турнире.

– Не забыл про травму, считаю, что это была красная карточка, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Тарасова. – Но в футбол играют мужики, поэтому все равно. Если честно, в моей карьере было не так много больших матчей матчей. Это всего лишь мой второй титул в "Локомотиве". Очень приятно, всех болельщиков поздравляю с очередным титулом.

"СЭ" ведет трансляцию матча