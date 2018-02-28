Дмитрий Шляхтин: "Тренер вратарей назвал спартаковцев трусами? Это некорректные слова"

Президент "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин оценил слова, сказанные тренером вратарей клуба Александром Рожковым в адрес футболистов "Спартака". После отказа играть из-за мороза четвертьфинальный матч Кубка России Рожков назвал команду соперников "трусами".
– Александр Рожков назвал футболистов "Спартака" трусами. Разделяете его точку зрения?
– Я не комментирую эмоции. Постараюсь быть выше этого. Но могу сказать, что сегодня утром сам пошел на тренировку в восемь утра, и было холодно. Понимал, что для футбола температура запредельная. Но, конечно, это все мои ощущения. А то, что игроки "Спартака" отказались, это их право. В данной ситуации, мне кажется, если температура была "минус 10 – минус 12", то было бы разумно играть. Сегодня температура была ниже, и по регламенту команда может выбирать.
– Но все-таки, как оцените слова Рожкова.
– Лучше эти вопросы задать ему. Я же не могу отвечать за других людей.
– Вы его начальник.
– Мне кажется, эти слова некорректные. Окажись мы в такой ситуации, каждый бы старался извлечь для себя максимум пользы. Просто всегда надо ставить объективные вещи выше. (Андрей СИЗЯКИН)
Табунщик Вернулся
паоло росси никто не сомневался что свинарня труслива 20:43============Я сомневаюсь, потому что ты бомжара, со своими братьями-бакланами, еще трусливее, а вот в этом я не сомневаюсь
21:21 28 февраля
паоло росси
никто не сомневался что свинарня труслива
20:43 28 февраля
Сибиряк.1974.СМ
Вот и "здравый смысл", ты хотел сказать ?
20:29 28 февраля
ВВладимир
Вот и смысл мясных: Окажись мы в такой ситуации, каждый бы старался извлечь для себя максимум пользы.
20:20 28 февраля
Buldozer46
Скажу всем умникам которые считают кого-то трусами и т.д. Вы сами играли в -15? и вам известны последствия??? И не важно Спартаку, Зениту или ЦСКА перенесли бы игру- я за футбол, а не его пародию. И играют в него люди, а не роботы и он сам футбол для зрителей. А сидя на диване все герои
20:07 28 февраля
Гарик "внук Наташи" Попов
yuriva тренера вратарей Самары Рожкова уволить без права работать в спорте! Пусть идет в дворники! 19:05_________Лучше в свинопасы)))) А по делу,не фиг играть в такую погоду. Всем плохо,включая зрителей.Рожков,конечно,сморозил глупость.
20:06 28 февраля
Сибиряк.1974.СМ
Блин, Кир-Хан! Вот ты реально адекватный болельщик! Всё верно. Тем более свободные даты для переноса есть. ЦСКА почему на ДВ играл? Да потому ,что сами дату согласовали и сдвинули! Как откажешься? И прилетели(или они на поезде ехали )уже. А про Локо не помню : скорее всего что бы второй раз не летать (а неее :эти то точно на поезде припылили )и играть согласились... Спартак виноват? А Пермь в (-18) зачем играли? Дурацкие притензии .
20:06 28 февраля
вэняляйнэн
Трусы не корректно, правильно 63дуны.
19:52 28 февраля
SS-1525-Sergey
Спринт ... 19:43 +++ Что же ты так не выступал, когда эти же чиновники точно так же, не выступали в защиту свиней, когда те жрали горстями бромантан, или по осени перенесли заседание КДК, по случившемуся в Перми. Тогда они все были хорошими?
19:50 28 февраля
Спринт
Не спартаковцы трусы, а полные идиоты преступно-дилетантский моторист и его приспешники, загнавшие российский футбол в зимний футбол дурацким переводом чемпионата в систему проведения осень-весна.
19:43 28 февраля
SS-1525-Sergey
В футбол играют настоящие мужчины. И только трусы, играют в футбол на ковре в кабинетах РФС!
19:40 28 февраля
Нефилим
А вообще, учитывая наши погодные условия, иметь на всю страну ОДИН!!! крытый стадион, и тот построенный с дикими распилами и нарушениями - это не просто позор, это ПОЗОРИЩЕ!!!!
19:32 28 февраля
Нефилим
Ну так трусы последние и есть. ЦСКА с Локомотивом играли при меньших температурах в Хабаровске.
19:28 28 февраля
Kir-Han
Нормальное решение.Абсолютно.Просто болельщики НЕ Спартака хотели проведения матча , т.к. в такую холодину возрастают шансы Крыльев.По моему это понятно как божий день.А то что без ног и с кучей травм можно было бы закончить-так это пофиг....Хреноватенькая идея.Для меня лично , так лучше пусть Спартак домой свалит и спокойно подготовится к Локомотиву.Очёчки то надо у паровозиков забирать.Разве перенос игры не в+ для Зенита?И ЦСКА.?и др.Ну вышли бы играть , а что потом?Спартак не алё в субботу?Хорошо если все здоровы вернулись бы.Да и потом , ребята , там везде играют живые люди.В таких условиях-главное здоровье.Каждый болельщик своей команды на месте Спартака был бы за перенос.Некоторые играют в минус 15-20...-....., а потом бац-"вторая смена"-она же травма и......Эмоции эмоциями , но давайте лучше смотреть нормальный матч , а не то , кто , когда , кого укокошит на промёрзлом поле.Ну это лично моё мнение.Р.S.Болельщик Зенита.
19:16 28 февраля
pahom-17
интересно ...а с чего это истерика? КС думали что игра на огороде уравнивает шансы? или может наоборот дает преимущество, а на нормальном газоне преимущества не будет?...очевидно так и думали....а потом думаем откуда у нас берутся Родченковы...вот отсюда и берутся
19:06 28 февраля
yuriva
тренера вратарей Самары Рожкова уволить без права работать в спорте! Пусть идет в дворники!
19:05 28 февраля
ustin007
Безмозглый тренер вратарей вот как надо было сказать!!!
19:05 28 февраля
П_о_в_а_р
Зависть к чемпионам.
19:02 28 февраля
Объектив
impetus В такую погоду матчи не проводят. Впредь не мети своим грязным языком где попало. Сначала включай мозги.________________ Обиделись? А ведь сами тоже метлой машете) Как же не проводят, если вчера аж целых два матча провели? А до этого ЦСКА в Хабаровск летал, и Локо тоже... Наверное, в такую погоду не проводят матчи Спартака - Вы это имели в виду?
19:01 28 февраля
ЗЮК~
А если этому недоумку или местным даунам предложить прыгнуть с моста.Если откажутся,то будут трусами?Безголовые гордятся,что они играли в -20,а нормальные люди думают о здоровье футболистов и болельщиков.
18:58 28 февраля
sergey.v1968
Президенту КС - респект за здравые слова. И за готовность следовать регламенту (dura lex sed lex). P.S: локальным неадекватам не комментить это (вопреки, каряка сотоварищи).
18:56 28 февраля
199
Играть конечно нельзя в такую погоду, но то что пищевик ссы..ны - это 100 процентов. Но это их не спасёт.
18:55 28 февраля
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Трусливые свиньи!
18:54 28 февраля
impetus
Этот сопляк Рожков так и останется дворовым футболистом. Босяк, он и есть босяк. Всякий уважающий себя человек обязан следить за своими словами. Это тебе, сынок, так, на будущее. В такую погоду матчи не проводят. Впредь не мети своим грязным языком где попало. Сначала включай мозги. Случись такая ситуация в Москве, ты бы первый устроил отказную истерику.
18:46 28 февраля
bvb1987
артур пирожков он)
18:45 28 февраля
Kent....
Свинки замёрзли))))))))))
18:44 28 февраля
Sandy45
О как. Т.е. другие команды играли, а этим -сложно? В прошлом году судейки их вытянули в Чемпионы, в этом тянут на кубок... И это клуб, игроки которого "сливаются" в еврокубках, а болельщики известны всему миру только как дебоширы?
18:38 28 февраля
206
Ратислав, две сломанные ноги у коней в Хабаровске - это здоровы?
18:35 28 февраля
Каряка63
Петя, каким образом он бы обеспечил погоду?=)) но слова Шляхтина - самый настоящий плевок в своих же болельщиков....
18:28 28 февраля
Ратислав
Самые настоящие мясные трусы. Всё верно сказал. ЦСКА и Локо играли при минус 17 и живы и здоровы все.
18:25 28 февраля