Дмитрий Шляхтин: "Тренер вратарей назвал спартаковцев трусами? Это некорректные слова"

Президент "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин оценил слова, сказанные тренером вратарей клуба Александром Рожковым в адрес футболистов "Спартака". После отказа играть из-за мороза четвертьфинальный матч Кубка России Рожков назвал команду соперников "трусами".

– Александр Рожков назвал футболистов "Спартака" трусами. Разделяете его точку зрения?

– Я не комментирую эмоции. Постараюсь быть выше этого. Но могу сказать, что сегодня утром сам пошел на тренировку в восемь утра, и было холодно. Понимал, что для футбола температура запредельная. Но, конечно, это все мои ощущения. А то, что игроки "Спартака" отказались, это их право. В данной ситуации, мне кажется, если температура была "минус 10 – минус 12", то было бы разумно играть. Сегодня температура была ниже, и по регламенту команда может выбирать.

– Но все-таки, как оцените слова Рожкова.

– Лучше эти вопросы задать ему. Я же не могу отвечать за других людей.

– Вы его начальник.

– Мне кажется, эти слова некорректные. Окажись мы в такой ситуации, каждый бы старался извлечь для себя максимум пользы. Просто всегда надо ставить объективные вещи выше. (Андрей СИЗЯКИН)