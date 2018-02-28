18:03 28 февраля | Футбол — Олимп Кубок России

Дмитрий Шляхтин: "Тренер вратарей назвал спартаковцев трусами? Это некорректные слова"

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Президент "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин оценил слова, сказанные тренером вратарей клуба Александром Рожковым в адрес футболистов "Спартака". После отказа играть из-за мороза четвертьфинальный матч Кубка России Рожков назвал команду соперников "трусами".

 
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– Александр Рожков назвал футболистов "Спартака" трусами. Разделяете его точку зрения?

– Я не комментирую эмоции. Постараюсь быть выше этого. Но могу сказать, что сегодня утром сам пошел на тренировку в восемь утра, и было холодно. Понимал, что для футбола температура запредельная. Но, конечно, это все мои ощущения. А то, что игроки "Спартака" отказались, это их право. В данной ситуации, мне кажется, если температура была "минус 10 – минус 12", то было бы разумно играть. Сегодня температура была ниже, и по регламенту команда может выбирать.

– Но все-таки, как оцените слова Рожкова.

– Лучше эти вопросы задать ему. Я же не могу отвечать за других людей.

– Вы его начальник.

– Мне кажется, эти слова некорректные. Окажись мы в такой ситуации, каждый бы старался извлечь для себя максимум пользы. Просто всегда надо ставить объективные вещи выше. (Андрей СИЗЯКИН)

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Материалы сюжета: Кубок России. 1/4 финала. Мороз против "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (36)
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Табунщик Вернулся

паоло росси никто не сомневался что свинарня труслива 20:43============Я сомневаюсь, потому что ты бомжара, со своими братьями-бакланами, еще трусливее, а вот в этом я не сомневаюсь

21:21 28 февраля

паоло росси

никто не сомневался что свинарня труслива

20:43 28 февраля

Сибиряк.1974.СМ

Вот и "здравый смысл", ты хотел сказать ?

20:29 28 февраля

ВВладимир

Вот и смысл мясных: Окажись мы в такой ситуации, каждый бы старался извлечь для себя максимум пользы.

20:20 28 февраля

Buldozer46

Скажу всем умникам которые считают кого-то трусами и т.д. Вы сами играли в -15? и вам известны последствия??? И не важно Спартаку, Зениту или ЦСКА перенесли бы игру- я за футбол, а не его пародию. И играют в него люди, а не роботы и он сам футбол для зрителей. А сидя на диване все герои

20:07 28 февраля

Гарик "внук Наташи" Попов

yuriva тренера вратарей Самары Рожкова уволить без права работать в спорте! Пусть идет в дворники! 19:05_________Лучше в свинопасы)))) А по делу,не фиг играть в такую погоду. Всем плохо,включая зрителей.Рожков,конечно,сморозил глупость.

20:06 28 февраля

Сибиряк.1974.СМ

Блин, Кир-Хан! Вот ты реально адекватный болельщик! Всё верно. Тем более свободные даты для переноса есть. ЦСКА почему на ДВ играл? Да потому ,что сами дату согласовали и сдвинули! Как откажешься? И прилетели(или они на поезде ехали )уже. А про Локо не помню : скорее всего что бы второй раз не летать (а неее :эти то точно на поезде припылили )и играть согласились... Спартак виноват? А Пермь в (-18) зачем играли? Дурацкие притензии .

20:06 28 февраля

вэняляйнэн

Трусы не корректно, правильно 63дуны.

19:52 28 февраля

SS-1525-Sergey

Спринт ... 19:43 +++ Что же ты так не выступал, когда эти же чиновники точно так же, не выступали в защиту свиней, когда те жрали горстями бромантан, или по осени перенесли заседание КДК, по случившемуся в Перми. Тогда они все были хорошими?

19:50 28 февраля

Спринт

Не спартаковцы трусы, а полные идиоты преступно-дилетантский моторист и его приспешники, загнавшие российский футбол в зимний футбол дурацким переводом чемпионата в систему проведения осень-весна.

19:43 28 февраля

SS-1525-Sergey

В футбол играют настоящие мужчины. И только трусы, играют в футбол на ковре в кабинетах РФС!

19:40 28 февраля

Нефилим

А вообще, учитывая наши погодные условия, иметь на всю страну ОДИН!!! крытый стадион, и тот построенный с дикими распилами и нарушениями - это не просто позор, это ПОЗОРИЩЕ!!!!

19:32 28 февраля

Нефилим

Ну так трусы последние и есть. ЦСКА с Локомотивом играли при меньших температурах в Хабаровске.

19:28 28 февраля

Kir-Han

Нормальное решение.Абсолютно.Просто болельщики НЕ Спартака хотели проведения матча , т.к. в такую холодину возрастают шансы Крыльев.По моему это понятно как божий день.А то что без ног и с кучей травм можно было бы закончить-так это пофиг....Хреноватенькая идея.Для меня лично , так лучше пусть Спартак домой свалит и спокойно подготовится к Локомотиву.Очёчки то надо у паровозиков забирать.Разве перенос игры не в+ для Зенита?И ЦСКА.?и др.Ну вышли бы играть , а что потом?Спартак не алё в субботу?Хорошо если все здоровы вернулись бы.Да и потом , ребята , там везде играют живые люди.В таких условиях-главное здоровье.Каждый болельщик своей команды на месте Спартака был бы за перенос.Некоторые играют в минус 15-20...-....., а потом бац-"вторая смена"-она же травма и......Эмоции эмоциями , но давайте лучше смотреть нормальный матч , а не то , кто , когда , кого укокошит на промёрзлом поле.Ну это лично моё мнение.Р.S.Болельщик Зенита.

19:16 28 февраля

pahom-17

интересно ...а с чего это истерика? КС думали что игра на огороде уравнивает шансы? или может наоборот дает преимущество, а на нормальном газоне преимущества не будет?...очевидно так и думали....а потом думаем откуда у нас берутся Родченковы...вот отсюда и берутся

19:06 28 февраля

yuriva

тренера вратарей Самары Рожкова уволить без права работать в спорте! Пусть идет в дворники!

19:05 28 февраля

ustin007

Безмозглый тренер вратарей вот как надо было сказать!!!

19:05 28 февраля

П_о_в_а_р

Зависть к чемпионам.

19:02 28 февраля

Объектив

impetus В такую погоду матчи не проводят. Впредь не мети своим грязным языком где попало. Сначала включай мозги.________________ Обиделись? А ведь сами тоже метлой машете) Как же не проводят, если вчера аж целых два матча провели? А до этого ЦСКА в Хабаровск летал, и Локо тоже... Наверное, в такую погоду не проводят матчи Спартака - Вы это имели в виду?

19:01 28 февраля

ЗЮК~

А если этому недоумку или местным даунам предложить прыгнуть с моста.Если откажутся,то будут трусами?Безголовые гордятся,что они играли в -20,а нормальные люди думают о здоровье футболистов и болельщиков.

18:58 28 февраля

sergey.v1968

Президенту КС - респект за здравые слова. И за готовность следовать регламенту (dura lex sed lex). P.S: локальным неадекватам не комментить это (вопреки, каряка сотоварищи).

18:56 28 февраля

199

Играть конечно нельзя в такую погоду, но то что пищевик ссы..ны - это 100 процентов. Но это их не спасёт.

18:55 28 февраля

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Трусливые свиньи!

18:54 28 февраля

impetus

Этот сопляк Рожков так и останется дворовым футболистом. Босяк, он и есть босяк. Всякий уважающий себя человек обязан следить за своими словами. Это тебе, сынок, так, на будущее. В такую погоду матчи не проводят. Впредь не мети своим грязным языком где попало. Сначала включай мозги. Случись такая ситуация в Москве, ты бы первый устроил отказную истерику.

18:46 28 февраля

bvb1987

артур пирожков он)

18:45 28 февраля

Kent....

Свинки замёрзли))))))))))

18:44 28 февраля

Sandy45

О как. Т.е. другие команды играли, а этим -сложно? В прошлом году судейки их вытянули в Чемпионы, в этом тянут на кубок... И это клуб, игроки которого "сливаются" в еврокубках, а болельщики известны всему миру только как дебоширы?

18:38 28 февраля

206

Ратислав, две сломанные ноги у коней в Хабаровске - это здоровы?

18:35 28 февраля

Каряка63

Петя, каким образом он бы обеспечил погоду?=)) но слова Шляхтина - самый настоящий плевок в своих же болельщиков....

18:28 28 февраля

Ратислав

Самые настоящие мясные трусы. Всё верно сказал. ЦСКА и Локо играли при минус 17 и живы и здоровы все.

18:25 28 февраля

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