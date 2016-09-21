17:55 | ФУТБОЛ — Кубок России

Дмитрий Сенников: "Семин всегда идет в ногу со временем"

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Экс-защитник московского "Локомотива" Дмитрий Сенников рассказал о том, каким наставником является Юрий Семин. Сегодня "Локомотив" сыграет в 1/16 финала Кубка России с "Химками". Начало матча в 20:00 по московскому времени.

– Много времени прошло с того момента, как я ушел из "Локомотива", но мне удалось поработать с Юрием Семиным. Он строгий тренер, эмоциональный. Но сколько бы лет ему не было, он всегда учится чему-то новому. Он всегда идет в ногу со временем. Пытается привнести что-то новое в команду, применять новые методы. (Любовь КОНЯЕВА)

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

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