Дмитрий Сенников: "Семин всегда идет в ногу со временем"

Экс-защитник московского "Локомотива" Дмитрий Сенников рассказал о том, каким наставником является Юрий Семин. Сегодня "Локомотив" сыграет в 1/16 финала Кубка России с "Химками". Начало матча в 20:00 по московскому времени.

– Много времени прошло с того момента, как я ушел из "Локомотива", но мне удалось поработать с Юрием Семиным. Он строгий тренер, эмоциональный. Но сколько бы лет ему не было, он всегда учится чему-то новому. Он всегда идет в ногу со временем. Пытается привнести что-то новое в команду, применять новые методы. (Любовь КОНЯЕВА)