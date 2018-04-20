Дмитрий Парфенов: "Тосно" со "Спартаком" играл, а не тупо отбивался"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в эксклюзивном интервью "СЭ" признался, что на матч 1/2 финала Кубка России со "Спартаком" (1:1, пенальти - 5:4) ехал с верой в победу. Также он добавил, что ему понравилась игра своей команды.
– Когда поверили, что "Тосно" в финале? В момент, когда Нуну Роша реализовал решающий пенальти в послематчевой серии или все же раньше?
– Ну, когда выигрываешь, можно рассказывать все, что угодно. Но мы ехали в Москву с верой, что способны пройти "Спартак". Поэтому и вытерпели до конца в тяжелейшей встрече.
- Каков был план на игру? Сдержать нападение москвичей и постараться провести голевую контратаку?
– Не вижу смысла подробно рассуждать на эту тему. Главное, что добились результата. В этом сезоне мы проводили достаточно качественные матчи, но его не добивались, а здесь, возможно, получился не самый яркий футбол, но несколько отрезков вышли очень неплохие – играли, а не тупо отбивались. (Вячеслав КОРОТКИН)
vlaal
Ха-ха-ха! Парфёнов смотрел, очевидно, другой матч. "Автобуса" у ворот "Тошны", конечно, не было. Они ведь иг-ра-ли! Тоже мне игруны... Один раз побежали вперёд и забили. Повезло им, как утопленникам, - столько моментов "спартачи" упустили! И Юрченко делать героем - смеху подобно. Нормальных ударов по его воротам было три. Остальное отбил бы любой. И кто теперь будет смотреть финал Кубка? 33 фаната из "Ленинградкой области" и 300 из Курска? Позорище! Уже давно игры на Кубок превратились в "терпелку" - типа, надо сидеть в обороне и терпеть, а шанс, мол, всегда будет. "Спартак" играет и другим даёт, поэтому на него и ходят. А вот "Тошно" или "Лякаматиф" с их "автобусами" интересны лишь для кучки больных на голову.
04:54
Markonie
)))) вот жеж клоун. До 75 минуты 20 на 80. Если бы Спартак не встал после забито го гола, не видать вам пенальтей. А уж сколько не влетело и сколько ваш кипер вытащил...
01:17 20 апреля
баламошка
Вся статистика в пользу Спартака. Повезло Тосно.
00:25 20 апреля