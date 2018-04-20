Дмитрий Парфенов: "Тосно" со "Спартаком" играл, а не тупо отбивался"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в эксклюзивном интервью "СЭ" признался, что на матч 1/2 финала Кубка России со "Спартаком" (1:1, пенальти - 5:4) ехал с верой в победу. Также он добавил, что ему понравилась игра своей команды.

– Когда поверили, что "Тосно" в финале? В момент, когда Нуну Роша реализовал решающий пенальти в послематчевой серии или все же раньше?

– Ну, когда выигрываешь, можно рассказывать все, что угодно. Но мы ехали в Москву с верой, что способны пройти "Спартак". Поэтому и вытерпели до конца в тяжелейшей встрече.

- Каков был план на игру? Сдержать нападение москвичей и постараться провести голевую контратаку?

– Не вижу смысла подробно рассуждать на эту тему. Главное, что добились результата. В этом сезоне мы проводили достаточно качественные матчи, но его не добивались, а здесь, возможно, получился не самый яркий футбол, но несколько отрезков вышли очень неплохие – играли, а не тупо отбивались. (Вячеслав КОРОТКИН)

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