Дмитрий Парфенов: "Сложно было настроить ребят на матч с "Нефтехимиком"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над "Нефтехимиком"​​ (3:2) в матче 1/16 финала ОЛИП-Кубка России. На следующей стадии екатеринбуржцы сыграют с победителем матча между "Нижним Новгородом" и "Уфой".

- Самым сложным было настроить ребят. В подсознании сидело, что легко выйдем и победим, - сказал Парфенов на пресс-конференции. - В кубковых матчах такие моменты наказываются. Когда стали вести 3:0, пропустили ненужный мяч, вернули соперника в игру и дали забить второй гол. Началась нервотрепка.

Тут только мы виноваты. Соперник это почувствовал, усилил давление, а мы сами себе создали проблемы.Но Кубок - это такой турнир, где нужно побеждать и двигаться дальше. Загадывать не будем. Будет следующая игра, будем готовиться к чемпионату.

Олимп-Кубок России: результаты матчей и календарь игр