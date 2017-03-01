Дмитрий Парфенов: "Рад, что ребята не стушевались. "Тосно" не хватило только гола"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов остался доволен игрой команды в матче 1/4 финала Кубка России против "Локомотива" (0:1), несмотря на поражение. Тем не менее, он отметил, что команде не хватило забитого гола.

- Рад за своих ребят. Поблагодарил их за игру, - отметил Парфенов. - Для этого времени года и с учетом уровня соперника они показали достойный футбол, не стушевались. Хотели исправить ситуацию, в которую попали, пропустив мяч после рикошета. Моменты были, но не реализовали. Гола не хватило. Понятно, что нам есть куда расти. Потенциал у игроков большой. (Филипп ПАПЕНКОВ)