22:04 | ФУТБОЛ — Кубок России

Дмитрий Парфенов: "Рад, что ребята не стушевались. "Тосно" не хватило только гола"

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Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов остался доволен игрой команды в матче 1/4 финала Кубка России против "Локомотива" (0:1), несмотря на поражение. Тем не менее, он отметил, что команде не хватило забитого гола.

- Рад за своих ребят. Поблагодарил их за игру, - отметил Парфенов. - Для этого времени года и с учетом уровня соперника они показали достойный футбол, не стушевались. Хотели исправить ситуацию, в которую попали, пропустив мяч после рикошета. Моменты были, но не реализовали. Гола не хватило. Понятно, что нам есть куда расти. Потенциал у игроков большой. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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Материалы REN-TV

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