Дмитрий Парфенов: "Опыта у ребят мало, все шампанское вылили!"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после победы в финале Кубка России над "Авангардом" (2:1) сравнил свои эмоции с теми, что были во время побед в "Спартаке". Со столичным клубом в качестве футболиста Парфенов выигграл четыре чемпионата и Кубок страны.

– Сравнить эту победу и те? Это тот же трофей, только тогда ты, наверное, меньше об игре думал, о каких-то нюансах, – сказал Парфенов. – Просто выходили – и играли. А тут ответственность. У футболиста все проще – есть соперник, вперед. А после – шампанское. И тогда, и сейчас.

– Одинаково пилось?

– Вот опыта у ребят сейчас мало, все вылили, и шампанское быстро закончилось. Непорядок. Будем работать. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)