Дмитрий Парфенов: "Ничего криминального с погодой не было"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после победы над "Лучом-Энергией" (2:1) в 1/4 финала Кубка России отметил, что не видит проблемы в проведении игр при температуре минус 15 градусов. По словам специалиста, ничего криминального с погодой не было.

– Можно ли играть в такую погоду в футбол и не стоило ли перенести матч?

– Когда выигрываешь, всегда говоришь, что не стоило. Ничего криминального с погодой не было – я сам как футболист выступал в условиях и похуже. Когда на улице минус 20 – это одно, а когда разница в один градус, я не вижу в этом проблемы. Да, это неприятно для игроков, но нам надо понимать, что у нас такие погодные условия, такой календарь: если мы летом большую часть времени отдыхаем, значит, приходится играть в это время.

– Была ли возможность договориться с "Зенитом" о проведении матча на стадионе "Санкт-Петербург"?

– Это вопрос не ко мне. Я бы с удовольствием провел игру на "Петровском". Тут не о чем говорить – выиграли, идем дальше. (Егор БЫЧКОВ)