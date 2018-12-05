Дмитрий Парфенов: "Не знаю, как будем играть в Екатеринбурге в феврале"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал матч со "Спартаком" в четвертьфинале Олимп-Кубка России (1:1 в Москве). Ответная игра запланирована на 24 февраля 2019 года.

- Кубковый матч, много моментов и у той команды, и у другой. Были моменты, где "Спартак" владел преимуществом. Счет на табло. Хорошая, боевая игра.

- Можете сравнить два "Спартака", с которыми играли? Разные команды?

- У меня своя команда, на нее акцент делаю. Всю установку рассказывать вам не буду. Мы акцентировали, что есть два матча – дома и на выезде.

- У вас есть понимание, как играть в Екатеринбурге в феврале?

- Есть дата, есть понимание. А будет ли матч – я не знаю. Вы же знаете, как календарь составляют, я уже говорил. Мы пока истории рассказываем… Вдруг будет "-5" или "+5" и мы сыграем. (Александр Рогулев)