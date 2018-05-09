Дмитрий Парфенов: "Хотелось бы, чтобы победа в Кубке повлияла на будущее "Тосно"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после победы в Кубке России над "Авангардом" (2:1) выразил надежду, что этот трофей положительно скажется на судьбе клуба. У ленинградцев серьезные финансовые проблемы. По некоторым данным, клуб могут закрыть.

– Первые эмоции? Мы это сделали, - сказал в эфире "Матч ТВ" Парфенов. - Слова благодарности ребятам. Тяжелейший матч. Мы победили – самое главное.

– Вас уже качали футболисты или это впереди?

– Да, что-то было. Хорошо, что поймали.

– В тайме игра получилась некубковая – открытая. А после перерыва все наоборот?

– Первый тайм – показатель огромного давления и волнения. Забыли все, что просили делать. Отюсда эмоциональный тайм, что с одной стороны, что с другой. Второй тайм, что у одной команды, что у другой, был более дисциплинированный.

– Ждали от Мирзова обострения и индивидуальных действий?

– Я жду от любого игрока, не только от него.

– Преимущество в классе дало о себе знать в решающий момент?

– Мне очень понравился "Авангард", но в финале побеждает одна команда.

– Что дальше будет с клубом?

– Хотелось бы, чтобы победа повлияла на будущее клуба. Не хочется об этом говорить. Пока мы живы.