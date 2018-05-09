21:17 | Футбол — Олимп Кубок России

Дмитрий Парфенов: "Хотелось бы, чтобы победа в Кубке повлияла на будущее "Тосно"

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Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после победы в Кубке России над "Авангардом" (2:1) выразил надежду, что этот трофей положительно скажется на судьбе клуба. У ленинградцев серьезные финансовые проблемы. По некоторым данным, клуб могут закрыть.

– Первые эмоции? Мы это сделали, - сказал в эфире "Матч ТВ" Парфенов. - Слова благодарности ребятам. Тяжелейший матч. Мы победили – самое главное.

– Вас уже качали футболисты или это впереди?

– Да, что-то было. Хорошо, что поймали.

– В тайме игра получилась некубковая – открытая. А после перерыва все наоборот?

– Первый тайм – показатель огромного давления и волнения. Забыли все, что просили делать. Отюсда эмоциональный тайм, что с одной стороны, что с другой. Второй тайм, что у одной команды, что у другой, был более дисциплинированный.

– Ждали от Мирзова обострения и индивидуальных действий?

– Я жду от любого игрока, не только от него.

– Преимущество в классе дало о себе знать в решающий момент?

– Мне очень понравился "Авангард", но в финале побеждает одна команда.

– Что дальше будет с клубом?

– Хотелось бы, чтобы победа повлияла на будущее клуба. Не хочется об этом говорить. Пока мы живы.

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. Финал. "Тосно" - "Авангард"
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Griban

Тосно с Уфой ничью сгоняет. Анжи пролетит ЦСКА. В переходных матчах Тосно будет бодаться с Оренбургом,а там судьи решат кто пойдет на повышение...

21:59

Производственник

так уж случайно

21:28

kaop40

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

21:20

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