Дмитрий Парфенов: "Хотелось бы, чтобы победа в Кубке повлияла на будущее "Тосно"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после победы в Кубке России над "Авангардом" (2:1) выразил надежду, что этот трофей положительно скажется на судьбе клуба. У ленинградцев серьезные финансовые проблемы. По некоторым данным, клуб могут закрыть.
– Первые эмоции? Мы это сделали, - сказал в эфире "Матч ТВ" Парфенов. - Слова благодарности ребятам. Тяжелейший матч. Мы победили – самое главное.
– Вас уже качали футболисты или это впереди?
– Да, что-то было. Хорошо, что поймали.
– В тайме игра получилась некубковая – открытая. А после перерыва все наоборот?
– Первый тайм – показатель огромного давления и волнения. Забыли все, что просили делать. Отюсда эмоциональный тайм, что с одной стороны, что с другой. Второй тайм, что у одной команды, что у другой, был более дисциплинированный.
– Ждали от Мирзова обострения и индивидуальных действий?
– Я жду от любого игрока, не только от него.
– Преимущество в классе дало о себе знать в решающий момент?
– Мне очень понравился "Авангард", но в финале побеждает одна команда.
– Что дальше будет с клубом?
– Хотелось бы, чтобы победа повлияла на будущее клуба. Не хочется об этом говорить. Пока мы живы.
Griban
Тосно с Уфой ничью сгоняет. Анжи пролетит ЦСКА. В переходных матчах Тосно будет бодаться с Оренбургом,а там судьи решат кто пойдет на повышение...
21:59
Производственник
так уж случайно
21:28
kaop40
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
21:20