Дмитрий Парфенов: "Горжусь игроками "Тосно"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после игры 1/8 финала Кубка России против "Динамо" (3:2) поблагодарил болельщиков за поддержку. Специалист выразил радость за своих футболистов в связи с выходом в следующий раунд.

– Хочется сказать самые добрые слова в адрес болельщиков, – цитирует "Спорт день за днем" Парфенова. – Такой искрометный матч – больше их заслуга. Для них он был интересный, а для тренеров очень непростой. Я горжусь своими игроками, они выполняли все, о чем мы просили. Был непростой момент, когда соперник сравнял, но вы сами понимаете, какого уровня команда "Динамо". Хорошо, что мы не повесили голову, продолжили играть. Очень рад за своих игроков. Стандарты? Мы работаем над ними, футбол состоит не только из этого. Да, в этой части игры нам повезло, но потому что мы над этим много работаем. Заболотный не попал в заявку из-за травмы, ждем его. Выход Киреенко? Мы хотели освежить игру на флангах.