Дмитрий Парфенов: "Федун с победой не поздравлял"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в эксклюзивном интервью "СЭ" отметил, что после матча 1/2 финала Кубка России со "Спартаком" (1:1, пенальти - 5:4) никто из красно-белых в раздевалку команды не заходил. Также он добавил, что президент московской команды Леонид Федун на поздравлял с победой.

– В раздевалке все вверх дном стояло, когда вернулись с поля?

– Это же большой успех! Футболисты, руководство, весь штаб, конечно, сильно радовались. Это абсолютно нормально для победы над чемпионом в тяжелейшей выездной встрече.

– Кто-то из спартаковцев в вашу раздевалку с поздравлениями заходил?

– Я отлучался на пресс-конференцию, но пока находился внутри, никого из игроков или руководителей соперников не видел. Да и настроение у них наверняка было не самое хорошее.

– Леонид Федун тоже не поздравлял?

– Мы знакомы, но нет, не поздравлял. (Вячеслав КОРОТКИН)

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