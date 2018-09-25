Дмитрий Кузнецов: "Не считаю, что для молодых игроков ЦСКА станет проблемой проводить по два матча в неделю"

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что главный тренер армейцев Виктор Гончаренко может выпустить основной состав на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России против "Тюмени"​. По словам ветерана, молодым футболистам больше пойдет на пользу игровая практика.

– ЦСКА играет в очень плотном графике, и, скорее всего, тренер захочет дать отдохнуть ряду футболистов, – цитируют "Известия" Кузнецова. – С другой стороны, в нынешнем составе армейцев очень много молодых футболистов, и для них зачастую лучше чаще играть, чем тренироваться. Лично я не считаю, что для молодых игроков ЦСКА станет проблемой проводить по два матча в неделю.

Матч "Тюмень" - ЦСКА состоится 10 октября.