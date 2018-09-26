Дмитрий Хохлов: "Атмосфера вокруг матча на "Динамо" не давила"

Главный тренер "Динамо" подвел итоги матча 1/16 ОЛИМП-Кубка России с "Торпедо" (1:0).
- Боевая игра, кубковая, - сказал Хохлов. - "Торпедо" понравилось, хорошая команда, достойное сопротивление. Не все у нас получалось. Смогли вырвать победу.
- Поле внесло коррективы?
- Понятно, что и погода, и поле вносят коррективы. Не хотелось бы сбиваться на то. Но поле мешало, газон вообще не держал, ребята скользили.
- Атмосфера вокруг матча сказалась? Это не давило на игроков?
- Нет, не давило. Игроки - профессионалы, которые должны абстрагироваться от того, что происходит вокруг поля. Ничто не должно мешать игрокам выходить и играть в футбол.
(Александр Рогулев)
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