22:28 | Футбол — Олимп - Кубок России

Дмитрий Хохлов: "Атмосфера вокруг матча на "Динамо" не давила"

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Главный тренер "Динамо" подвел итоги матча 1/16 ОЛИМП-Кубка России с "Торпедо" (1:0).

- Боевая игра, кубковая, - сказал Хохлов. - "Торпедо" понравилось, хорошая команда, достойное сопротивление. Не все у нас получалось. Смогли вырвать победу. 

- Поле внесло коррективы?

- Понятно, что и погода, и поле вносят коррективы. Не хотелось бы сбиваться на то. Но поле мешало, газон вообще не держал, ребята скользили. 

- Атмосфера вокруг матча сказалась? Это не давило на игроков?

- Нет, не давило. Игроки - профессионалы, которые должны абстрагироваться от того, что происходит вокруг поля. Ничто не должно мешать игрокам выходить и играть в футбол.
(Александр Рогулев)

Торпедо М - Динамо

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/16 финала
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