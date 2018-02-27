Дмитрий Гунько: "Спартаку" будет непросто взломать оборону "Крыльев Советов"

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько в преддверии 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" – "Спартак" в интервью Bobsoccer отметил, что самарцы сосредоточатся на контригре. Специалист также добавил, что взломать оборону соперника будет непросто.

– "Крылья" любят больше атаковать или играть на контратаках?

– Их игра строится от соперника. Если соперник дает возможность забрать мяч – они будут играть первым номером, а, если соперник не отдаст мяч, будут действовать на контратаках. Перед нашим матчем самарцы играли с "Тамбовом", где команды поочередно владели инициативой. Оборонялись "Крылья" достаточно глубоко, десять человек за линией мяча, включая двух нападающих, но и атаковали так же высоко, оставляя сзади трех центральных защитников и одного опорника.

– То есть, со "Спартаком" "Крылья" могут играть и вторым номером?

– Я думаю, что они не смогут забрать мяч у спартаковцев и потому сосредоточатся на контригре.

– Вне зависимости от того, каким будет состояние поля?

– Вне зависимости… На любом поле. К тому же на плохом поле обороняться гораздо легче, чем на хорошем. Так что "Спартаку" придется искать пути к воротам и взломать оборону соперника будет непросто.

Напомним что матч 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак" состоится в Самаре в среду, 28 февраля, и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.