Дмитрий Черышев: "Приятно, что "Нижний Новгород" - единственный, кто обыграл команду РПЛ в Кубке"

Главный тренер "Нижнего Новгорода"​ Дмитрий Черышев после матча 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Уфы" (0:0, 5:3 по пенальти) отметил, что у его команды был запредельный настрой.

- Сегодня было прекрасно видно, что настрой у нашей команды был запредельный. Ребята старались показывать красивый футбол, создавали моменты, - приводит пресс-служба "Нижнего Новгорода" слова Черышева. - Трудно было противостоять команде, которая очень дисциплинированно играла в обороне. Хотелось бы, чтобы ребята чаще наносили удары по воротам соперника из-за пределов штрафной.



Считаю, что мы выглядели предпочтительнее соперника, хотя и у гостей были моменты. Но на высоте сегодня был наш вратарь Артур Анисимов, да и вся команда сыграла под стать голкиперу. Приятно и почетно, что мы на сегодняшний день единственные из клубов ФНЛ обыграли в Кубке команду премьер-лиги. Когда дело дошло до серии пенальти, сразу семь человек вызвались бить послематчевые 11-метровые. Двоим пришлось в итоге отказаться. Ну а все остальные ребята исполнили пенальти безукоризненно.