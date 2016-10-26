Дмитрий Богаев: "Тосно" вновь постарается сдержать Панченко"

Полузащитник "Тосно" Дмитрий Богаев в преддверии игры 1/8 финала Кубка России против "Динамо" отметил, что москвичи хотят взять реванш за поражение в ФНЛ. Игра между командами состоялась 28 августа в Химках и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

– Думаю, "Динамо" не откажется от своей любимой игры, они будут больше контролировать мяч, мы постараемся сыграть на контратаках, – цитирует клубная пресс-служба Богаева. – Мы так забиваем мячи, одерживаем победы, поэтому не откажемся от этой схемы игры. По накалу уверен, что "Динамо" "точит зуб" на нас, жаждет взять реванш за поражение в Химках. Думаю, игра будет очень интересная.



– В команде соперников играет лучший бомбардир ФНЛ Кирилл Панченко, будет ли персональная игра против него?

– Думаю, если команда будет сбиваться на индивидуальные действия, это не очень хорошо отразится на результате. А так, "Динамо" очень хорошая команда, добротная, на каждой позиции есть по 2-3 человека, которые конкурируют между собой. В Химках мы Панченко сдержали, поэтому мы так же будем играть, сбалансированно, внимательно.