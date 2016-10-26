Дмитрий Богачев: "Только сплотившись, "Тосно" сможет победить "Динамо"

Нападающий "Тосно" Дмитрий Богачев перед домашним матчем 1/8 финала Кубка России против "Динамо" отметил важность поддержки болельщиков для его команды. Во встрече 10-го тура первенства ФНЛ "Тосно" на выезде обыграло московскую команду со счетом 1:0.
– Этот матч очень важен для нас, – цитирует пресс-служба "Тосно" Богачева. – Только вместе, сплотившись командой и с болельщиками, мы сможем победить.
Матч между "Динамо" и "Тосно" состоится сегодня, начало – в 19.00 по московскому времени.
Трансляция матча "Тосно" - "Динамо"
Мнение наших игроков о матче #ТосноДинамо#ДмитрийБогаев #АртурНигматуллин pic.twitter.com/YzITGawAWW– ФК ТОСНО (@fctosno) 26 октября 2016 г.