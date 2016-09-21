23:40 21 сентября | ФУТБОЛ — Кубок России

Дмитрий Баринов: "Конкуренция с Игорем Денисовым пойдет на пользу"

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов после победы над "Химками" в матче 1/16 финала Кубка России, оценил свою игру. Футболист вышел в основном составе своей команды.

– Как сам оценишь свой дебют в основе в этом сезоне?

– Оценивать игру будет тренерский штаб, а я просто выхожу на поле и всегда выкладываюсь на сто процентов. Стараюсь, чтобы все получалось, – приводит слова футболиста официальный сайт "Локомотива".

– Когда узнал, что выйдешь в основе?

– За две тренировки до матча спросили, готов ли я. Сказал, что готов. Но о том, что точно выйду в старте, не говорили.

– С приходом Денисова конкуренция в опорной зоне повысилась?

– Конкуренция идет на пользу. Каждый будет только прибавлять.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/13846

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/16 финала

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