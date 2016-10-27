11:05 | ФУТБОЛ — Кубок России

Дмитрий Арапов: "Обзывал себя после пропущенного гола в матче с "Амкаром"

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Вратарь "Урала" Дмитрий Арапов был зол на себя из-за ошибки, допущенной в матче Кубка России с "Амкаром" (1:1, пенальти – 4:2). По словам голкипера, он не сильно переживал из-за случившегося из-за того, что встреча близилась к концу.

- Хорошо, что выиграли, игра была тяжелой, - приводит пресс-служба екатеринбуржцев слова Арапова. - Я ошибся на выходе, не рассчитав траекторию. В итоге мяч залетел мне за шиворот. Можно сказать, что подвел парней.

Могли спокойно сыграть 90 минут, выиграть 1:0 и поехать домой. Но если сложилось так, и слава Богу. Мысли после пропущенного мяча? По-всякому обзывал себя. Но было некогда переживать, потому что впереди было еще 15 минут игры.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/5019/

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Материалы сюжета: Кубок России-2016/17. 1/8 финала

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