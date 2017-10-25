Дмитрий Аленичев: "Соперник превзошел нас по всем статьям"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после поражения от "Луча-Энергии" (1:2) в матче 1/8 финала Кубка России отметил справедливость результата. По его словам, соперник полностью превзошел его подопечных.

– Вполне закономерная победа хозяев. Соперник превзошел нас по всем статьям: и по игре, и в движении, и в голевых моментах, и в голах, – приводит слова Аленичева пресс-служба "Луча". – Поздравляю "Луч" с выходом в следующий раунд. Нам же не хватило свежести и мобильности.

В составе "Луча" выделю Килина, забившего победный гол. Но в целом отмечу всю команду. Было видно, что команда старалась изо всех сил, чтобы порадовать своих болельщиков.