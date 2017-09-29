Дмитрий Аленичев: "Полуфинал кубка со "Спартаком"? Даже в мыслях такого пока нет"

Экс-полузащитник и главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев, в настоящее время возглавляющий "Енисей" в интервью "СЭ" отметил, что ему было бы интересно сыграть с бывшей командой в Кубке России. Согласно сетке турнира, клубы из Красноярска и Москвы могут встретиться на стадии 1/2 финала.
– "Енисей" и "Спартак" могут сойтись в полуфинале Кубка России. Матч мечты?
– Даже в мыслях такого пока нет. Знаю о том, что сетка нас может свести, буду только рад сыграть со "Спартаком" – хоть в Красноярске, хоть на "Открытии". Но не могу назвать встречу такими громкими словами. Будет просто интересно.
– ФНЛ становится "спартаковской" лигой – вы с Титовым в "Енисее", Тихонов в "Крыльях", есть еще Писарев в "Олимпийце". Это свидетельствует о том, что то поколение красно-белых чего-то стоит и на тренерском поприще?
– Не стал бы выделять только тех, кого вы назвали. Есть еще Володя Маминов, который принял "Тюмень". Андрей Талалаев удачно работает с "Тамбовом", Саша Точилин отлично проявляет себя в "Динамо СПб". Из нашего поколения есть еще Валерий Есипов в "Роторе". Спартаковцев чуть-чуть больше, поэтому и больше внимания. А так всем коллегам хочу сказать спасибо за конкуренцию. Она необходима. Так что в лиге – ряд перспективных специалистов. (Вячеслав КОРОТКИН)
- Владимир Маминов
- Дмитрий Аленичев
- Егор Титов
- Валерий Есипов
- Спартак (футбол)
- Ротор
- Енисей (Футбол)
- Андрей Тихонов
- Николай Писарев
- Андрей Талалаев
- Александр Точилин
delacrua
хаха ))) Дмитрий, давай решай задачу по выходу в ПЛ, потом непосредственно перед полуфиналом Кубка дай отдохнуть лидерам команды и порви Спартак нахрен ))) во будет круто. Спартак с таким количеством травм даже о 6м месте мечтать не может... какой там Кубок.
09:06