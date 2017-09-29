Дмитрий Аленичев: "Полуфинал кубка со "Спартаком"? Даже в мыслях такого пока нет"

Экс-полузащитник и главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев, в настоящее время возглавляющий "Енисей" в интервью "СЭ" отметил, что ему было бы интересно сыграть с бывшей командой в Кубке России. Согласно сетке турнира, клубы из Красноярска и Москвы могут встретиться на стадии 1/2 финала.

– "Енисей" и "Спартак" могут сойтись в полуфинале Кубка России. Матч мечты?

– Даже в мыслях такого пока нет. Знаю о том, что сетка нас может свести, буду только рад сыграть со "Спартаком" – хоть в Красноярске, хоть на "Открытии". Но не могу назвать встречу такими громкими словами. Будет просто интересно.

– ФНЛ становится "спартаковской" лигой – вы с Титовым в "Енисее", Тихонов в "Крыльях", есть еще Писарев в "Олимпийце". Это свидетельствует о том, что то поколение красно-белых чего-то стоит и на тренерском поприще?

– Не стал бы выделять только тех, кого вы назвали. Есть еще Володя Маминов, который принял "Тюмень". Андрей Талалаев удачно работает с "Тамбовом", Саша Точилин отлично проявляет себя в "Динамо СПб". Из нашего поколения есть еще Валерий Есипов в "Роторе". Спартаковцев чуть-чуть больше, поэтому и больше внимания. А так всем коллегам хочу сказать спасибо за конкуренцию. Она необходима. Так что в лиге – ряд перспективных специалистов. (Вячеслав КОРОТКИН)

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