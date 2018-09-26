Дмитрий Аленичев: "Енисей" одержал закономерную победу"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев после матча 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Луки-Энергии" (2:1) заявил, что его команда одержала закономерную победу.

- По игре – нелегкий матч, прекрасно понимали, что команда моего родного города будет сильно обороняться, играть на контратаках, это и произошло, - приводит слова Аленичева официальный сайт "Енисея". - Закономерная победа, мы владели большим преимуществом, возможно, не создавали такого количества голевых моментов, как я хотел.

Сыграла роль погода, возможно. У нас последнее время так происходит, к сожалению, после простых ошибок пропускаем. Сегодня так и произошло. Ошиблись, пропустили нелепый гол, потом пришли в себя, завладели инициативой и уже довели игру до логического конца.

"Енисей" в матче 1/8 финала ОЛИМП-Кубка России сыграет с победителем пары "Балтика" - "Локомотив".

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