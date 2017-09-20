"Динамо" в серии пенальти проиграло "Спартаку" из Нальчика, выступающему в ПФЛ

В матче 1/16 финала Кубка России "Динамо" на выезде уступило "Спартаку" из Нальчика. В основное и дополнительное время зрители голов не увидели, а в серии пенальти точнее оказались хозяева – 2:4. Решающим стал удар с точки Николая Обольского, отраженный Борисом Шогеновым.

Следующим соперником нальчан станет московский "Спартак". Напомним, что подопечные Сергея Трубицина в этом сезоне выступают в ПФЛ и после девяти туров идут на седьмом месте в зоне "Юг".

Кубок России

1/16 финала

"Спартак" (Нальчик) – "Динамо" (Москва) – 0:0. Пен. – 4:2.

Серия пенальти: Шахтиев – 1:0. Катрич – 1:0 (мимо). Абазов – 2:0. Луценко – 2:1. Машуков – 3:1. Сапета – 3:2. Паштов – 4:2. Обольский – 4:2 (вратарь).

"Спартак": Шогенов, Абазов, Шахтиев, Муслуев, Лелюкаев, Миронов, Паштов, Медников (Михайленко, 106), Ахриев (Машуков, 67), Гугуев, Тлупов (Алиев, 74).

"Динамо": Лещук, Цаллагов, Морозов, Шуньич (Хольмен, 46), Калугин, Сапета, Зотов (Соу, 75), Катрич, Ташаев, Луценко, Вандерсон (Обольский, 46).

Предупреждения: Катрич, 51. Лелюкаев, 55. Сапета, 80. Морозов, 89. Соу, 118.

Судьи: СИДЕНКОВ (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Бочков (Сочи).

20 сентября. Нальчик. Стадион "Спартак".

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