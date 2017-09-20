"Динамо" в серии пенальти проиграло "Спартаку" из Нальчика, выступающему в ПФЛ

В матче 1/16 финала Кубка России "Динамо" на выезде уступило "Спартаку" из Нальчика. В основное и дополнительное время зрители голов не увидели, а в серии пенальти точнее оказались хозяева – 2:4. Решающим стал удар с точки Николая Обольского, отраженный Борисом Шогеновым.
Следующим соперником нальчан станет московский "Спартак". Напомним, что подопечные Сергея Трубицина в этом сезоне выступают в ПФЛ и после девяти туров идут на седьмом месте в зоне "Юг".
Кубок России
1/16 финала
"Спартак" (Нальчик) – "Динамо" (Москва) – 0:0. Пен. – 4:2.
Серия пенальти: Шахтиев – 1:0. Катрич – 1:0 (мимо). Абазов – 2:0. Луценко – 2:1. Машуков – 3:1. Сапета – 3:2. Паштов – 4:2. Обольский – 4:2 (вратарь).
"Спартак": Шогенов, Абазов, Шахтиев, Муслуев, Лелюкаев, Миронов, Паштов, Медников (Михайленко, 106), Ахриев (Машуков, 67), Гугуев, Тлупов (Алиев, 74).
"Динамо": Лещук, Цаллагов, Морозов, Шуньич (Хольмен, 46), Калугин, Сапета, Зотов (Соу, 75), Катрич, Ташаев, Луценко, Вандерсон (Обольский, 46).
Предупреждения: Катрич, 51. Лелюкаев, 55. Сапета, 80. Морозов, 89. Соу, 118.
Судьи: СИДЕНКОВ (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Бочков (Сочи).
20 сентября. Нальчик. Стадион "Спартак".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/
zg
Помпей-балбесина,вас НАЛЬЧИК отжарил,сиди и не вякай!))))))
22:15
vincen 20
Вертухаев на свалку!
22:08
Spartak-Online1
Бананамама в Нальчике)) Позорище то какое!))
22:08
Roov
Спартак Нл сделал серьёзную заявку на товарищеский, тьфу, контрольный матч против сборной России
21:57
Анти жив
bvb1987 динамо настолько импотентно в атаке,даже команде фнл забить не могут 21:28----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ФНЛ могут, а вот ПФЛ не могут. Для справки, Спартак из Нальчика идет на 7 месте в одной групп ПФЛ
21:55
tryam
сказали же...Калитвенцев доверие есть)
21:54
SpaMan
Сапета шампуры дома забыл чтоли?
21:29
bvb1987
сорри,оказыватся нальчик 2я лига)
21:29
bvb1987
динамо настолько импотентно в атаке,даже команде фнл забить не могут
21:28
Семь ветров
Не стало Динамо дожидаться избиения большим Спартаком, слилось первому попавшемуся...
21:23
майор99
Калитвинцев, давай-ка на пенсию: чемодан-вокзал-и куда там тебе дальше?
21:22
Kent....
Ахаха пазор тебе Динамо,дно а не клуб стал(((((просто нет слов,ПАЗОРрррррррррр
21:20
urachet
Спартак Нальчик играет во 2 лиге - по игре ничем не уступил Динамо. Победили и молодцы. А что скажет Калитвинцев, все хорошо, мы работаем на тренировках. По-моему это уже предел или Динамо снова в ФНЛ ?
21:18
Jean4
Да и выезд в Нальчик посложнее будет.
21:17
Jean4
Печально, хотелось бы поквитаться за первый тур.
21:17
shpasic
тоже красавцы)
21:16