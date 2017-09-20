Уличная атлетика при поддержке Datsun
21:13 | Футбол — Кубок России

"Динамо" в серии пенальти проиграло "Спартаку" из Нальчика, выступающему в ПФЛ

16

В матче 1/16 финала Кубка России "Динамо" на выезде уступило "Спартаку" из Нальчика. В основное и дополнительное время зрители голов не увидели, а в серии пенальти точнее оказались хозяева – 2:4. Решающим стал удар с точки Николая Обольского, отраженный Борисом Шогеновым.

Следующим соперником нальчан станет московский "Спартак". Напомним, что подопечные Сергея Трубицина в этом сезоне выступают в ПФЛ и после девяти туров идут на седьмом месте в зоне "Юг".

Кубок России

1/16 финала

"Спартак" (Нальчик) – "Динамо" (Москва) – 0:0. Пен. – 4:2.

Серия пенальти: Шахтиев – 1:0. Катрич – 1:0 (мимо). Абазов – 2:0. Луценко – 2:1. Машуков – 3:1. Сапета – 3:2. Паштов – 4:2. Обольский – 4:2 (вратарь).

"Спартак": Шогенов, Абазов, Шахтиев, Муслуев, Лелюкаев, Миронов, Паштов, Медников (Михайленко, 106), Ахриев (Машуков, 67), Гугуев, Тлупов (Алиев, 74).

"Динамо": Лещук, Цаллагов, Морозов, Шуньич (Хольмен, 46), Калугин, Сапета, Зотов (Соу, 75), Катрич, Ташаев, Луценко, Вандерсон (Обольский, 46).

Предупреждения: Катрич, 51. Лелюкаев, 55. Сапета, 80. Морозов, 89. Соу, 118.

Судьи: СИДЕНКОВ (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Бочков (Сочи).

20 сентября. Нальчик. Стадион "Спартак".

Кубок России. Сетка турнира // Большой кубковый день. LIVE!

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/cup/2017-2018/playoff/

16
Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/16 финала
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (16)
Войти, чтобы оставить комментарий

zg

Помпей-балбесина,вас НАЛЬЧИК отжарил,сиди и не вякай!))))))

22:15

vincen 20

Вертухаев на свалку!

22:08

Spartak-Online1

Бананамама в Нальчике)) Позорище то какое!))

22:08

Roov

Спартак Нл сделал серьёзную заявку на товарищеский, тьфу, контрольный матч против сборной России

21:57

Анти жив

bvb1987 динамо настолько импотентно в атаке,даже команде фнл забить не могут 21:28----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ФНЛ могут, а вот ПФЛ не могут. Для справки, Спартак из Нальчика идет на 7 месте в одной групп ПФЛ

21:55

tryam

сказали же...Калитвенцев доверие есть)

21:54

SpaMan

Сапета шампуры дома забыл чтоли?

21:29

bvb1987

сорри,оказыватся нальчик 2я лига)

21:29

bvb1987

динамо настолько импотентно в атаке,даже команде фнл забить не могут

21:28

Семь ветров

Не стало Динамо дожидаться избиения большим Спартаком, слилось первому попавшемуся...

21:23

майор99

Калитвинцев, давай-ка на пенсию: чемодан-вокзал-и куда там тебе дальше?

21:22

Kent....

Ахаха пазор тебе Динамо,дно а не клуб стал(((((просто нет слов,ПАЗОРрррррррррр

21:20

urachet

Спартак Нальчик играет во 2 лиге - по игре ничем не уступил Динамо. Победили и молодцы. А что скажет Калитвинцев, все хорошо, мы работаем на тренировках. По-моему это уже предел или Динамо снова в ФНЛ ?

21:18

Jean4

Да и выезд в Нальчик посложнее будет.

21:17

Jean4

Печально, хотелось бы поквитаться за первый тур.

21:17

shpasic

тоже красавцы)

21:16