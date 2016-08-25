22:33 25 августа | ФУТБОЛ — Кубок России

"Динамо" победило "Балтику" и в 1/16 финала Кубка России сыграет с "Ростовом"

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"Динамо" в гостевом матче 1/32 финала Кубка России в дополнительное время обыграло "Балтику". В 1/16 финала бело-голубые сыграют против "Ростова".

Кубок России

1/32 финала

"Балтика" (Калининград) - "Динамо" (Москва) - 1:3 д.в. (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Луценко, 43 (0:1). Елисеев, 50 (1:1). Хольмен, 108 (1:2). Кузьмин, 120 (1:3). 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/cup/2016-2017/playoff/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Владимир 3107

Пусть "Динамо" для начала с дублёрами "Ростова" пообщается. Зачем зазря напрягать основной состав "Ростова", им с "Баварией" и "Атлетико" надо будет играть в ЛЧ. Будет прикольно если дублёры ростовчан уделают динамовцев на их поле.

23:27 25 августа

BayDin

Flamenco...Ну и нормуль, пусть тогда проиграют, Динамо кубок нужен!

23:24 25 августа

Flamenco

Dr.ZLO161 молодцы динамо! кстати я не против если вы и ростов пройдёте ??? 22:55 ___________________________________________________________________________________________________________---- Ростову скорей всего этот никчемный Кубок ненужен))

23:08 25 августа

Dr.ZLO161

молодцы динамо! кстати я не против если вы и ростов пройдёте ???

22:55 25 августа

ДИНАМО16

Молодцы , не простой матч на поле соперника , победа более ценна .

22:47 25 августа

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