"Динамо" победило "Балтику" и в 1/16 финала Кубка России сыграет с "Ростовом"

"Динамо" в гостевом матче 1/32 финала Кубка России в дополнительное время обыграло "Балтику". В 1/16 финала бело-голубые сыграют против "Ростова".

Кубок России

1/32 финала

"Балтика" (Калининград) - "Динамо" (Москва) - 1:3 д.в. (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Луценко, 43 (0:1). Елисеев, 50 (1:1). Хольмен, 108 (1:2). Кузьмин, 120 (1:3).