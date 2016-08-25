"Динамо" победило "Балтику" и в 1/16 финала Кубка России сыграет с "Ростовом"

"Динамо" в гостевом матче 1/32 финала Кубка России в дополнительное время обыграло "Балтику". В 1/16 финала бело-голубые сыграют против "Ростова".
Кубок России
1/32 финала
"Балтика" (Калининград) - "Динамо" (Москва) - 1:3 д.в. (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Луценко, 43 (0:1). Елисеев, 50 (1:1). Хольмен, 108 (1:2). Кузьмин, 120 (1:3).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2016-2017/playoff/
Владимир 3107
Пусть "Динамо" для начала с дублёрами "Ростова" пообщается. Зачем зазря напрягать основной состав "Ростова", им с "Баварией" и "Атлетико" надо будет играть в ЛЧ. Будет прикольно если дублёры ростовчан уделают динамовцев на их поле.
23:27 25 августа
BayDin
Flamenco...Ну и нормуль, пусть тогда проиграют, Динамо кубок нужен!
23:24 25 августа
Flamenco
Dr.ZLO161 молодцы динамо! кстати я не против если вы и ростов пройдёте ??? 22:55 ___________________________________________________________________________________________________________---- Ростову скорей всего этот никчемный Кубок ненужен))
23:08 25 августа
Dr.ZLO161
молодцы динамо! кстати я не против если вы и ростов пройдёте ???
22:55 25 августа
ДИНАМО16
Молодцы , не простой матч на поле соперника , победа более ценна .
22:47 25 августа