"Динамо" и "Ростов" в 1/16 финала Кубка России сыграют в 14.00

Стало известно расписание и время начала матчей 1/16 финала Кубка России. Расписание утверждено сегодня на заседании совместной комиссии РФС, РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

21 сентября, среда

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Спартак" (Москва). 12.00.

"Динамо" (Москва) – "Ростов" (Ростов-на-Дону). 14.00.

"Челябинск" – "Урал" (Екатеринбург). 14.00.

"Енисей" (Красноярск) – ЦСКА (Москва). 15.00.

"Сибирь" (Новосибирск) – "Томь" (Томск). 15.00.

"Спартак" (Нальчик) – "Краснодар". 17.00.

"Волга" (Ульяновск) – "Амкар" (Пермь). 17.00.

"Волгарь" (Астрахань) – "Оренбург". 18.00.

"Тосно" – "Арсенал" (Тула). 18.30.

"Мордовия" (Саранск) – "Анжи" (Махачкала). 18.30.

"Энергомаш" (Белгород) – "Уфа". 19.00.

"Факел" (Воронеж) – "Терек" (Грозный). 19.00.

"Химки" – "Локомотив" (Москва). 20.00.

22 сентября, четверг

"Чита" – "Рубин" (Казань). 11.00.

"Шинник" (Ярославль) – "Крылья Советов" (Самара). 18.30.

"Тамбов" – "Зенит" (Санкт-Петербург). Время уточняется.