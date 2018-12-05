"Девушка, как вас зовут?" "Рубин" ответил "Локомотиву" цитатой из "Джентльменов удачи"

Пресс-служба "Рубина" накануне первого матча в рамках 1/4 финала Олимп-Кубка России с "Локомотивом" ответила на шуточный ролик соперника с участием главного тренера Юрия Семина и игроков команды. На нем футболисты и Семин "разминаются" в роли героев из фильма "Джентельмены удачи".

Казанцы ответили эпизодом из того же фильма, где в роли одного из героев фигурирует форвард Федор Смолов. Процитирован эпизод, в котором герои переоделись в женские платья и вступили в диалог: "Девушка, а вас как зовут?.. А меня – Федя".

"Извините, но не смогли удержаться", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Матч пройдет в Москве на стадионе "РЖД Арена". Начало – 19.30.

Семин и его команда в роли "Джентльменов удачи"

"Локомотив" – "Рубин": Олимп-Кубок России, онлайн-трансляция, 5 декабря, начало – в 19.30 (мск).