00:24 | Футбол — Олимп Кубок России

Денис Глушаков: "Всю ночь не спал после матча с "Тосно"

5

Капитан "Спартака" Денис Глушаков сообщил, какие эмоции испытывал после незабитого пенальти в ворота "Тосно" в полуфинале Кубка России. Клуб из Ленинградской области победил со счетом 1:1 (5:4 пен.) и вышел в финал.

– После того, как я не забил пенальти, я подошел к болельщикам, поблагодарил за поддержку и извинился за поражение, – заявил Глушкаков в эфире программы "Футбольные люди" на YouTube. – Затем я зашел в раздевалку, извинился уже перед ребятами, потом пошел в душ и общение с журналистами. Это был не мой день, я не забил пенальти, вся вина на мне... Хорошо, что рядом были близкие люди, вместе посидели, поговорили, но, конечно, всю ночь я не спал.

Спартак М - Тосно

 

Опрос

Что "Спартаку" делать с Глушаковым?
голосовать

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=NGLMqYrwwOM

5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

alex-ls

Денис пожалуйста пусть с Ахматом Тимофеев сыграет, а?

05:35

Flamenco

Денис отличный парень!!!

03:12

staerswimmer23

В баре всю ночь прогулял

03:10

ЗЮК:

Бред.Дело не в пенальти-бывает.Весь нынешний сезон пешком проходил,сдулся и начал лодырничать.

01:18

andyk82

Думаю, Дениска, в ближайший месяц это не последняя ночь... Отоспишься в июне-июле!

00:51

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!