Денис Глушаков: "Всю ночь не спал после матча с "Тосно"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков сообщил, какие эмоции испытывал после незабитого пенальти в ворота "Тосно" в полуфинале Кубка России. Клуб из Ленинградской области победил со счетом 1:1 (5:4 пен.) и вышел в финал.

– После того, как я не забил пенальти, я подошел к болельщикам, поблагодарил за поддержку и извинился за поражение, – заявил Глушкаков в эфире программы "Футбольные люди" на YouTube. – Затем я зашел в раздевалку, извинился уже перед ребятами, потом пошел в душ и общение с журналистами. Это был не мой день, я не забил пенальти, вся вина на мне... Хорошо, что рядом были близкие люди, вместе посидели, поговорили, но, конечно, всю ночь я не спал.