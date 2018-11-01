Денис Глушаков: "Рад вернуться в команду! Идем дальше"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал свое возвращение на поле в составе первой команды. Хавбек вывел красно-белых с капитанской повязкой в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России против "Анжи" (1:0) и провел на поле 88 минут.

"Рад вернуться в команду! Всех с победой! Идем дальше", - написал Глушаков в Инстаграме, закрыв комментарии к посту.

Глушаков предыдущий раз выходил на поле в составе "Спартака" 16 сентября в игре с "Ахматом" (1:2). После лайка поста с критикой Массимо Карреры бывший главный тренер команды перевел Глушакова в молодежную команду. За молодежку Глушаков провел четыре встречи и забил один гол. После отставки Карреры 22 октября исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо вернул Глушакова в основу.