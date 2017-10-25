Денис Глушаков: "Получилась нервотрепка, но счет по игре"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над нальчикским "Спартаком" в матче 1/8 финала Кубка России (5:2) отметил, что был уверен в победе, даже когда его команда пропустила. Капитан красно-белых отметил, что после встречи игроки поздравили вратаря Александра Максименко с дебютом.

– Почему игра получилась такая тяжелая для вашей команды?

– Сейчас любого соперника тяжело обыграть. Никто просто так очки отдавать не будет и не хочет проигрывать.

– Довольны результатом?

– Да, а вот игрой, особенно в первом тайме, не очень. Тренер нам на разборе все скажет. Будем общаться.

– В следующей стадии вам предстоит играть с "Крыльями Советов". Где лучше сыграть в марте?

– Конечно, в Москве. Вы же знаете, как там в марте или декабре. Там снег лежит постоянно. Дома, конечно, лучше.

– Когда гости повели в счете ничего не дрогнуло?

– Нет. Был уверен, что мы выиграем. При всем уважении к нальчанам, мы должны обыгрывать этого соперника. Получилась небольшая нервотрепка, но счет по игре.

– Как оцените дебют Максименко?

– Он хорошо сыграл, уверенно. Мы его поздравили. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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