Денис Глушаков и перевернутый ромб. Капитан "Спартака" сыграл в неправильной форме

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков провел часть первого матча 1/4 финала Олимп-Кубка России с "Уралом" (1:1) в среду, 5 декабря, в экипировке с неправильно наклеенной эмблемой клуба. Буква "С" и полоса в ромбе на ней оказались перевернуты в другую сторону. Возможно, логотип был пришит верх ногами. Отметим, что изначально хавбек появился на газоне в обычной футболке.

5 декабря. Москва. Тушино. "Спартак" - "Урал" - 1:1. Денис Глушаков в форме с нормальным ромбом. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Глушаков – не первый представитель "Спартака", который вышел на игру с неверно нанесенной эмблемой.

Например, такая ошибка случилась осенью 2012 года с формой хавбека красно-белых Кима Чельстрема. 23 октября полузащитник появился в бракованной футболке в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:1).

23 октября 2012 года. Москва. "Спартак" - "Бенфика" - 2:1. Ким Чельстрем и перевернутый логотип. Фото Алексей Иванов

9 сентября 2017 года спартаковский защитник Сальваторе Боккетти тоже сыграл в футболке с неправильной эмблемой красно-белых – в матче чемпионата России против "Рубина" (1:0). При этом в первом тайме итальянец появился в футболке с верно пришитым ромбом.

9 сентября 2017 года. Москва. "Спартак" - "Рубин" - 1:0. Сальваторе Боккетти провел второй тайм в майке с перевернутым логотипом. Фото Александр Федоров, "СЭ"

9 сентября 2017 года. Москва. "Спартак" - "Рубин" - 1:0. Сальваторе Боккетти (в центре) в первом тайме играл в правильной майке. Фото Александр Федоров, "СЭ"

В майке с перевернутым буквой "С" и полосой также выходил на игру тренер Егор Титов, ассистент Дмитрия Аленичева. В таком виде он появился на скамейке 31 июля 2016 года в матче 1-го тура чемпионата России-2016/17 против тульского "Арсенала" (4:0).

31 июля 2016 года. Москва. "Спартак" - "Арсенал" - 4:0. Егор Титов (слева) - ассистент Дмитрия Аленичева - вышел на первый матч чемпионата-2016/17 в майке с неправильным ромбом. Фото Александр Федоров, "СЭ"

В следующей игре чемпионата красно-белыми руководил уже Массимо Каррера. Итальянец принял команду в качестве исполняющего обязанности после отставки российской части тренерского штаба из-за неудачи в отборочном турнире Лиги Европы, а вскоре был утвержден в должности. "Спартак" в первом сезоне с Каррерой весной 2017 года стал чемпионом, впервые с 2001 года.

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