"Дед храброе сердце". Ребров выложил фото Ещенко в килте

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в преддверии матча 1/8 Олимпи - Кубка России против "Анжи" выложил фотографию защитника Андрея Ещенко в килте. Подпись к снимку такая: "Дед храброе сердце". Напомним, 34-летний россиянин был игроком махачкалинской команды с 2013 по 2016 год.

Игра "Спартак" - "Анжи" в 1/8 финала Олимп-Кубка России пройдет на стадионе "Открытие Арена" в четверг, 1 ноября. Начало - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Локомотив" - "Енисей".