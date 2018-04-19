Давид Юрченко: "Обиднее всего было за Погребняка"

Голкипер "Тосно" Давид Юрченко в интервью "СЭ" отметил, что не обращал внимания на выкрики с фанатской трибуны во время серии пенальти в полуфинале Кубка России против "Спартака" (1:1, 5:4 по пенальти).

– Как настраивались на серию одиннадцатиметровых?

– Я на нее вообще не настраивался. Думаю, по моему лицу все было видно – отбросил все эмоции и просто наслаждался моментом.

– Вам мешало то, что за спиной была фанатская трибуна "Спартака"?

– Я не первый год играю в премьер-лиге и на таких стадионах, при такой публике. Наоборот, это хорошо подстегивает, заводит. Да, оттуда кричат много непонятных и некрасивых вещей, но что поделать. Я не обращаю на это внимания, но обидно, что на трибунах сидят дети и наши родственники – им приходится все это слушать.

– Вам лично кричали что-то обидное?

– Я особо не вникал, но неприятнее и обиднее всего было, когда Пашка Погребняк получил травму, и с трибун неслось "Погребняк на букву Г"; мне кажется, это неправильно – вокруг дети, родня, а тут такое. (Егор БЫЧКОВ)

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