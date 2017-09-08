ЦСКА и "Спартак" сыграют в Кубке 20 сентября, "Зенит" – 21 сентября

Утверждены даты проведения матчей 1/16 финал Кубка России, информирует официальный сайт РФС. Первыми в парах указаны хозяева полей. Точное время начала матчей будет названо позднее.

1/16 финала Кубка России

20 сентября

"Шинник" (Ярославль) – "Урал" (Екатеринбург)

"Авангард" (Курск) – ЦСКА

"Тамбов" – "Арсенал" (Тула)

"Волгарь" (Астрахань) – "Ростов" (Ростов-на-Дону)

"Кубань" (Краснодар) – "Спартак" (Москва)

"Спартак" (Нальчик) – "Динамо" (Москва)

"Оренбург" – "Рубин" (Казань)

"Томь" (Томск) – "Краснодар"

"Тюмень" – "Тосно"

"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Анжи" (Махачкала)

21 сентября

"Динамо" (Санкт-Петербург) – "Зенит" (Санкт-Петербург)

"Арарат" (Москва) – "СКА-Хабаровск" (Хабаровск)

"Олимпиец" (Нижний Новгород) – "Уфа" (Уфа)

"Факел" (Воронеж) – "Амкар" (Пермь)

"Крылья Советов" (Самара) – "Локомотив" (Москва)

"Енисей" (Красноярск) – "Ахмат" (Грозный)