Чудо-гол Эдера помог "Локомотиву" победить "Балтику"

"Локомотив" со счетом 3:2 победил "Балтику" в 1/16 финала Олимп-Кубка России. Встреча прошла в Калининграде.

В составе "Локомотива" голы забили Алексей Миранчук (35-я минута), Эдер (87) и Антон Миранчук (105+1). У "Балтики" отличились Алан Касаев (28) и Руслан Магаль (64).

Эдер отправил мяч в сетку, пробив боковыми ножницами слета с линии штрафной. Чудо-гол португальца перевел игру в дополнительное время. Видео с голом можно посмотреть здесь.

В 1/8 финала "Локомотив" сыграет с "Енисеем".

Олимп - Кубок России

1/16 финала

"Балтика" (Калининград) - "Локомотив" (Москва) - 2:3 д.в. (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Касаев, 28 (1:0). Ал.Миранчук, 35 (1:1). Магаль, 64 (2:1). Эдер, 87 (2:2). Ант.Миранчук, 105+1 (2:3).

"Балтика" (Калининград): Помазан, Тишкин, Буйволов, Плиев, Магаль, Таказов (Крючков, 113), Григорьев, Шешуков (Дмитриев, 107), Шаваев, Касаев (Каленкович, 85), Дядюн (Погребняк, 100).

"Локомотив" (Москва): Коченков, Ротенберг (Игнатьев, 67), Кверквелия, Михалик, Лысов (Хеведес, 106), Ант.Миранчук, Тарасов (Баринов, 46), Крыховяк, Ал.Миранчук, Жемалетдинов (Эдер, 73), Смолов.

Предупреждения: Шешуков, 42. Дядюн, 90+3. Ант.Миранчук, 101. Буйволов, 104. Шаваев, 120.

Судьи: Амелин (Тула). Большаков, Милюченко (оба - Санкт-Петербург).

26 сентября. Калининград. Стадион "Калининград".

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