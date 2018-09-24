Чорлука сможет сыграть с "Балтикой"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука сможет принять участие в матче 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против "Балтики", который состоится 26 сентября. 32-летний хорват получил повреждение во вчерашней встрече 8-го тура РПЛ против "Зенита" (3:5) и был заменен на 78-й минуте.

- Чорлука получил небольшую травму при столкновении с Кверквелией, - цитирует ТАСС представителя пресс-службы железнодорожников. - По сообщениям медиков, с игроком все нормально, он сможет сыграть в ближайших матчах.

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