Чорлука получил медаль за победу в Кубке России

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука в своем Твиттере опубликовал фотографию с медалью за победу в Кубке России. Футболист сейчас восстанавливается после травмы в Хорватии и пропустил финальный матч турнира против "Урала" (2:0).
– Наконец она пришла в Загреб, – написал Чорлука.
Напомним, что защитник сборной Хорватии получил травму в игре с "Амкаром" 22 апреля и пропустил остаток сезона. В минувшем чемпионате он провел 19 матчей и отметился двумя голевыми передачами, в Кубке России он сыграл в двух встречах.
😉 my cup medal 🎖 arrived in Zagreb , thank you @stepan_l24!❤️💚 наконец она пришла в Загреб ❤️💚👌🏻👍🏻 @fclokomotiv #кубокнаш #кубокнаш2017❤️💚 pic.twitter.com/7DukmN1REx– Vedran Ćorluka (@CorlukaV05_14) 26 мая 2017 г.