Чорлука получил медаль за победу в Кубке России

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука в своем Твиттере опубликовал фотографию с медалью за победу в Кубке России. Футболист сейчас восстанавливается после травмы в Хорватии и пропустил финальный матч турнира против "Урала" (2:0).

– Наконец она пришла в Загреб, – написал Чорлука.

Напомним, что защитник сборной Хорватии получил травму в игре с "Амкаром" 22 апреля и пропустил остаток сезона. В минувшем чемпионате он провел 19 матчей и отметился двумя голевыми передачами, в Кубке России он сыграл в двух встречах.