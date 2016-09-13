Чистяков обслужит матч "СКА-Хабаровск" – "Спартак"

Назначены судьи и инспекторы на матчи 1/16 финала Кубка России, которые пройдут 21-22 сентября, информирует официальный сайт ФНЛ. Встречу "СКА-Хабаровск" – "Спартак" обслужит 29-летний Артем Чистяков из Азова.

Кубок России

1/16 финала

21 сентября, среда

"Динамо" – "Ростов": Владимир Сельдяков (Балашиха) – Игорь Демешко (Химки), Александр Богданов (Верея); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

"Тосно" – "Арсенал": Павел Кукуян (Сочи) – Антон Кобзев (Москва), Вячеслав Бочков (Сочи); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

"Химки" – "Локомотив": Василий Казарцев (Санкт-Петербург) – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Кирилл Большаков (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

"Мордовия" – "Анжи": Олег Соколов (Воронеж) – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Алексей Линкин (Воронеж); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

"Факел" – "Терек": Станислав Васильев (Ижевск) – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Журба (Барнаул); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

"Спартак-Нальчик" – "Краснодар": Алексей Сухой (Люберцы) – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); инспектор – Алексей Тюмин (Новочеркасск).

"Волгарь" – "Оренбург": Игорь Федотов (Москва) – Николай Богач (Люберцы), Александр Филимонов (Орехово-Зуево); инспектор – Юрий Безбородов (Санкт-Петербург).

"Енисей" – ЦСКА: Николай Волошин (Смоленск) – Владимир Миневич (Смоленск), Денис Степанищев (Воронеж); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

"Сибирь" – "Томь": Антон Анопа (Благовещенск) – Рафаэль Ильясов (Казань), Александр Приходько (Москва); инспектор – Сергей Французов (Москва).

"СКА-Хабаровск" – "Спартак" (Москва): Артем Чистяков (Азов) – Александр Шимарыгин (Сосновый Бор), Сергей Архипов (Ульяновск); инспектор – Станислав Сухина (Малаховка).

22 сентября, четверг

"Тамбов" – "Зенит": Сергей Куликов (Саранск) – Валерий Данченко (Уфа), Николай Еремин (Москва)

"Шинник" – "Крылья Советов": Денис Шпилев – Максим Степанов (Томск), Олег Политов (Томск); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).