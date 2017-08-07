"Чертаново" обыграло "Торпедо" и вышло в 1/32 финала Кубка России

Состоялись матчи 1/64 финала Кубка России. В следующую стадию пробились "Знамя Труда, "Сызрань-2003, "Сокол", "Энергомаш", "Чертаново", брянское "Динамо" и владимирское "Торпедо".
Кубок России
1/64 финала
"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) - "Зоркий" (Красногорск) - 2:1 (0:0)
Нереализованный пенальти: (Зоркий), 90+4 (вратарь)
Удаление: (Зоркий), 75.
"Волга" (Ульяновск) - "Сызрань-2003" (Сызрань) - 1:1 д.в. (0:0, 0:0, 1:1). Пенальти - 1:3
Голы: Черный, 92 (1:0). Березун, 115 - с пенальти (1:1).
"Сокол" (Саратов) - "Зенит" (Ижевск) - 2:2 д.в. (0:1, 1:0, 1:1). Пенальти - 5:3
Голы: Яцук, 43 (0:1). Курзенев, 53 (1:1). Малаховский, 101 (1:2). Захарян, 105 (2:2).
"Калуга" (Калуга) - "Энергомаш" (Белгород) - 1:2 (0:1)
Голы: Фасхутдинов, 12 (0:1). Михалицын, 52 (0:2). , 68 (1:2).
"Торпедо" (Москва) - "Чертаново" (Москва) - 1:2 (0:0)
Голы: Молчанов, 46 (0:1). Кашаев, 49 (1:1). Горшков, 50 (1:2).
"Динамо" (Брянск) - "Псков-747" (Псков) - 2:0 (2:0)
"Текстильщик" (Иваново) - "Торпедо" (Владимир) - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 3:4
Ковтун
Торпедо обязано было проходить Чертаново. ((
23:36 7 августа