"Черноморец" – "Спартак": трансляция матча – в 18.30

Сегодня, 26 сентября, состоятся очередные матчи 1/16 финала Кубка России. И одна из главных игр пройдет в Новороссийске между "Черноморцем" и московским "Спартаком". Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по столичному времени. Подопечные Массимо Карреры сейчас в кризисе, но Кубок России может все исправить. Справятся ли красно-белые с менее именитыми соперниками?

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Черноморец" – "Спартак".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Черноморец" – "Спартак": трансляция