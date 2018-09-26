"Черноморец" - "Спартак": сотрудники стадиона не смогли пресечь прорыв фаната красно-белых

В эти минуты в Новороссийске на стадионе "Центральный" проходит игра 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России между местным "Черноморцем" и "Спартаком". На 28-й минуте красно-белые открыли счет в игре, мяч забил Зе Луиш.

После гола на поле "Центрального" прорвался фанат красно-белых. Молодой человек пробежал все поле и успешно скрылся на секторе с болельщиками "Спартака".

После гола человек прорывается, пробегает все поле. И успешно скрывается на гостевом секторе. pic.twitter.com/6DR4zvgCZN – OnlineOnTour (@OnlineOnTour) 26 сентября 2018 г.

"Черноморец" – "Спартак": онлайн-трансляция