"Черноморец" и "Волгарь" вышли в 1/64 финала Кубка России

Новороссийский "Черноморец" обыграл "Кубань Холдинг" в матче 1/128 финала Кубка России - 2:0. Также в следующий раунд турнира вышли "Сызрань-2003", "Квант", "Луки-Энергия", "Нефтехимик", "Калуга", "Машук-КМВ" и "Волгарь".

Кубок России

1/128 финала

"Черноморец" (Новороссийск) - "Кубань Холдинг" (Павловская) - 2:0

"Сокол" (Саратов) - "Сызрань-2003" (Сызрань) - 2:3 д.в.

"Квант" (Обнинск) - "Долгопрудный" - 3:1 д.в.

"Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Псков-747" (Псков) - 1:0

"КАМАЗ" (Набережные Челны) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:3

"Калуга" (Калуга) - "Велес" (Москва) - 2:1

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Динамо" (Ставрополь) - 2:0

"Волгарь" (Астрахань) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 2:1