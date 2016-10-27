Букмекеры считают "Зенит" фаворитом в матче с "Анжи"

27 октября состоится матч 1/8 финала Кубка России "Анжи" – "Зенит". Начало – в 18:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Анжи" – "Зенит"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 5,52 – Н 3,77 – П2 1,53

Трансляция матча "Анжи" – "Зенит" 27 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" – "Зенит".

Прямая трансляция матча "Анжи" – "Зенит" 27 октября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=8-11, 22 – 36.

Результаты последних матчей