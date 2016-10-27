Букмекеры считают "Зенит" фаворитом в матче с "Анжи"

27 октября состоится матч 1/8 финала Кубка России "Анжи" – "Зенит". Начало – в 18:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Анжи" – "Зенит"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 5,52 – Н 3,77 – П2 1,53
Трансляция матча "Анжи" – "Зенит" 27 октября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Анжи" – "Зенит".
Прямая трансляция матча "Анжи" – "Зенит" 27 октября на канале, "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=8-11, 22 – 36.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
19 апреля 2014 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Анжи" – "Зенит"
|
1:2
|
24 сентября 2014 года
|
1/16 Кубка России
|
"Анжи" – "Зенит"
|
1:2
|
24 октября 2015 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Зенит" – "Анжи"
|
5:1
|
7 мая 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Анжи" – "Зенит"
|
0:1
|
25 сентября 2016 года
|
Чемпионат РФПЛ
|
"Анжи" – "Зенит"
|
2:2